Piers Morgan devait promouvoir son nouveau livre «Wake Up» sur CNN, mais son entretien prévu a été annulé à la suite des commentaires qu’il a faits sur les journalistes américains. Apparaissant sur Fox & Friends vendredi, Morgan a qualifié les journalistes du pays d ‘«hyper-partisans» en raison de leur manque de couverture concernant un ordinateur portable découvert qui aurait appartenu à Hunter Biden et qui contiendrait des e-mails et des photos incriminants. C’est également devenu un point de friction pour Donald Trump, qui a tenté de le soulever lors du deuxième débat.

Morgan a déclaré au Daily Mail que CNN avait retiré son interview, qui devait avoir lieu dimanche, en raison de ses remarques. Il a dit au média qu’on lui demanderait d’apparaître sur CNN tout le temps quand il écrirait des colonnes négatives sur Trump, mais maintenant avec ses histoires positives sur le président, il dit que la fréquence n’est “pas tellement”. Après que ses premiers commentaires aient fait les gros titres, Morgan a eu le sentiment qu’il pourrait être exclu de l’émission du dimanche, «Peut-être qu’ils craignaient que je ne dénigre Trump comme ils le voulaient. Il a ajouté que c’est ce sur quoi son nouveau livre se concentre, il dit qu’il s’agit de «libéraux qui veulent annuler quiconque ne correspond pas à leur programme».

MISE À JOUR: Après la diffusion de cette interview, mon apparition de promotion de livre sur @ReliableSources de CNN ce dimanche – qu’ils m’avaient poursuivi pendant des semaines – a été brusquement annulée.

👇 https://t.co/PP2wrJVitL – Piers Morgan (@piersmorgan) 23 octobre 2020

Ses commentaires sur Biden l’ont également vu appeler les journalistes pour ne pas avoir mené d’enquête sur le scandale des ordinateurs portables, estimant que les journalistes ont un «devoir civil s’ils sont impartiaux» de creuser des pistes avec le même niveau d’enthousiasme, que le nom de Biden ou Trump soit attaché à lui. Il a le sentiment que les journalistes font une «caractérisation politique» dans la façon dont ils traitent certaines histoires, évoquant la façon dont ils ont couvert l’histoire de collusion Trump-Russie qui, selon lui, ne disposait pas beaucoup des «soi-disant preuves tangibles» qui ont été citées. concernant les allégations relatives aux ordinateurs portables.

Il y a une semaine, Trump a évoqué le scandale Biden sur Twitter, le qualifiant de «désastre» pour toute la famille. Il a déclaré que les allégations «ne peuvent être niées» et dit que tout cela signifie qu’il est «impossible» pour Biden de prendre ses fonctions. Avant les élections du 3 novembre à un peu plus d’une semaine, Trump et Biden continueront de faire ce qu’ils peuvent pour avoir une longueur d’avance sur la compétition et obtenir des votes pour ce qui s’annonce comme une soirée électorale intrigante. .