Pilote de Ventaneando dans une mer de larmes en plein programme | Instagram

La belle animatrice de Ventaneando Linet Puente n’a pu s’empêcher de se retrouver dans une mer de larmes au milieu du programme en évoquant la séparation d’avec son partenaire actuel, sans aucun doute un moment difficile pour la célèbre.

Le chauffeur bien-aimé a reçu le soutien de Pati Chapoy et Pedrito Sola quand il a décidé de parler pendant le programme Fenêtrage à propos de leur relation, avouant qu’il se sépare du père de son fils Noah, Carlos Luis Galán, et révélant certains des détails de ce dur processus.

Linet Puente ne pouvait s’empêcher de pleurer en soulignant que c’était une période difficile pour elle et sa famille. La femme de 37 ans a décidé de révéler en exclusivité pour Ventaneando et à la surprise de ses collègues qu’elle était en instance de divorce.

Cela peut vous intéresser: en vente, Mhoni Vidente souligne qu’un conducteur ira dans l’au-delà

La belle conductrice a souligné que les rumeurs augmentaient déjà sur ce qui se passait chez elle, alors elle-même clarifierait la situation une fois pour toutes.

Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de spéculations sur ce qui se passe à l’intérieur de ma maison, dans ma vie personnelle et bien, j’ai décidé d’ouvrir cette partie de ma vie … j’ai toujours partagé avec vous, car tout ce qui se passe dans ma vie, vous vous savez que j’ai toujours été très transparent, a partagé Linet Puente.

La belle conductrice a partagé que c’était en novembre dernier qu’elle s’était séparée de Carlos Luis, un événement vraiment difficile et inattendu pour la famille.

Aujourd’hui, malheureusement, il est temps de partager les mauvaises nouvelles et pour cette raison, je veux être celui qui raconte ce qui s’est passé dans ma vie ces derniers jours et voilà: Carlos Luis et moi nous sommes séparés début novembre, je dois dire que ça a été un processus difficile et inattendu, a partagé le célèbre à Ventaneando.

La belle Pont Linet Elle a précisé que pour elle la première chose est son fils Noah, elle ne mentionnera donc pas plus de détails sur la séparation de son partenaire et remercia tout le monde pour leurs expressions d’amour et de soutien.

Par respect pour lui, pour Noah, mon bébé, je garderai les raisons de notre séparation secrètes. Je remercie d’abord et avant tout ma famille et toutes les personnes qui m’ont soutenu en ce moment, a déclaré Linet pendant le programme.

Pati Chapoy et Pedrito Sola n’ont pas hésité à exprimer leur soutien inconditionnel au chauffeur, soulignant qu’ils seront toujours là pour elle et qu’elle sortira de cette situation difficile.

Mais vous allez vous en remettre parce que vous avez cette force, ce caractère et cela. C’est comme ça que tu es petite, tu as une force violente … Tu as un couple d’excellents parents, tu as un frère, une belle-sœur, une nièce et tu nous as, dit Sola.

Un autre collègue de Linet Puente lui a dit que ce sera temporaire et qu’il a un beau moteur à ses côtés, son fils Noah avec qui il grandira ensemble, ils ont assuré que ce serait le meilleur pour sa famille.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Déjà avec un meilleur visage, le chauffeur a partagé que ce ne sera ni le premier ni le dernier et bien sûr la belle Linet Puente va bientôt surmonter ce moment difficile aux mains de son beau petit fils.

Conducteurs Fenêtrage Ils ont toujours exprimé un soutien inconditionnel et chaleureux l’un pour l’autre, alors la belle Linet n’aura sûrement pas besoin d’une épaule pour trouver du réconfort et sortir de la situation avec brio. Ils ont souligné que l’important est l’attitude avant tout dans la vie et qu’il faut avoir la tête haute pour faire face aux problèmes, bonne chance à la belle Linet Puente.