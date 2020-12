Pirates des Caraïbes avec Margot Robbie Votre version sera-t-elle LGBT? | .

Actrice d’origine australienne Margot Robbie sera le protagoniste du nouveau film de Pirates des Caraïbes, il y a certaines rumeurs qui prétendent qu’elle souhaite que cette nouvelle version qui par hasard n’aura rien à voir avec les tranches précédentes, elle souhaite qu’elle ait quelque chose de LGBT.

De nos jours, parler de l’inclusion des genres est un sujet qui devient populaire depuis quelques années, mais la réalité est qu’il existe depuis beaucoup plus longtemps, seulement qu’il est devenu une tendance grâce à la technologie et aux réseaux sociaux où Nous pouvons donner notre avis librement, pour cette raison, ceux qui appartiennent à la communauté ainsi que ceux qui soutiennent ses membres sont venus défendre ces droits, qu’ils fassent partie de la famille, des amis ou simplement rejoignent la cause.

Selon le portail “Cinemacomics” Margot Robbie En tant que productrice et réalisant leurs propres projets, ils affirment que lorsqu’elle en signe un nouveau, elle a tendance à exiger d’avoir un rôle important dans la prise de décision, plus précisément sur les personnages qu’elle joue.

Son nom est devenu internationalement célèbre lorsqu’elle a donné vie à la petite amie et homme de main du Joker, la belle et irrévérencieuse Harley Quinn dans le film Suicide Squad, tant était sa popularité qu’un film a été tourné dans lequel elle était la seule protagoniste, il y a ceux qui prétendent que il y aura une deuxième partie où Margot Robbie Elle incarnera à nouveau la belle et schizophrène Harley Quinn, grâce à ce rôle, elle lui a donné l’opportunité de participer à d’autres productions et d’en prévoir d’autres pour 2021.

Quant à Pirates des Caraïbes, selon le portail susmentionné, on dit qu’elle souhaite que son personnage soit LGBT.

Peut-être que vous ne vous en souveniez pas, mais en 2003, lorsque le premier film Pirates des Caraïbes est sorti, toute la saga avait joué Johnny Depp, qui à l’époque était fortement critiqué pour l’étrangeté de son personnage qui semblait être tout le temps. temps pris et certains prétendaient qu’il avait des préférences pour les hommes.

Face à ces critiques, l’acteur a pris la décision d’exagérer encore plus les traits de Captain Sparrow, le résultat, vous savez, ce fut une réussite! c’est peut-être la raison pour laquelle Margot Robbie veulent aussi quelque chose de différent pour cette nouvelle version.

Actuellement Margot Robbie a 31 ans, elle est mariée et bien que nous soyons toujours dans une pandémie, elle n’a pas cessé de travailler sur ses propres projets et d’en planifier certains pour l’avenir, ce qu’elle avait peut-être déjà eu en conversation, ainsi que d’autres célébrités se sont données. la tâche de chercher quelque chose de productif à faire malgré le confinement et les mesures de sécurité que nous continuons de prendre.

Récemment, la nouvelle a été partagée qu’Amber Heard pourrait rejoindre le casting de ce nouvel opus aux côtés de la belle Australienne, car vous vous souviendrez qu’elle avait un fort conflit juridique avec son ex-mari Johnny Depp, pour sa part on ne sait pas si l’acteur reviendra d’agir pour la société Disney précisément à cause du conflit avec son ex qui s’est terminé récemment.

Pour sa part, on s’attend à ce que Magot Robbie continue de surprendre par ses interprétations, qui jusqu’à présent ont beaucoup surpris, comme vous devez le savoir, Harley Quinn n’a pas été le seul rôle intéressant auquel il a participé, il a tant collaboré avec Brad Pitt, Will Smith et Leonardo DiCaprio, avec ce dernier à plus d’une occasion.

Dans chaque nouveau projet auquel elle participe, elle rencontre de grandes personnalités du médium, elle est déjà considérée comme une aussi grâce à ses followers qui l’adorent et connaissent ses réseaux sociaux.

