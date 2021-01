Pires ex-petits amis, Celia Lora et Karime racontent leurs pires drames | INSTAGRAM

Nouvel an et la belle animatrice, Celia Lora, a décidé de l’accueillir avec une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube, qu’elle a ouverte au milieu de la situation mondiale pour profiter du temps passé à la maison pour enregistrer ces clips divertissants.

A cette occasion, c’était au tour d’inviter l’un de ses compagnons de Acapulco Shore de MTV Avec qui ensemble ils ont acquis une grande popularité Karime Pindter, un invité de luxe, avec qui ils ont décidé de tout parler.

Une fois l’invitée d’honneur, Celia Lora a commencé par la présenter et le thème du pire ex petits amis en commençant par raconter leurs pires expériences et les pires drames vécus.

Celia Lora a commencé par nous raconter une expérience dans laquelle une femme est obsédée par elle et à une occasion dans un fête ou rassemblement fait à la maison a commencé à faire de lui le pire drame de sa vie en faisant des choses assez étranges, comme sortir par la fenêtre et entrer par un balcon, l’anecdote vaut de l’or, nous vous recommandons donc de l’entendre directement d’elle.

Ensuite, ce fut le tour de Karime, qui, selon elle, a également de nombreuses expériences de ce type, car apparemment ils ont une chance très intéressante autour de cette question, les deux ont vécu des choses incroyables qui valent la peine d’être écoutées, la façon de raconter les anecdotes est un autre détail très important de ce morceau de divertissement.

Les deux jeunes femmes sont expertes pour parler devant la caméra et le micro montre l’expérience qu’elles ont à cet égard, puisqu’elles sont déjà assez habituées à le faire à la fois dans les programmes MTV et pour la caméra avec laquelle elles sont enregistrées pour les réseaux sociaux. étant son fidèle compagnon.

Il ne fait aucun doute que pour les personnes qui aiment la société Celia Lora, cette vidéo est l’une des plus amusantes et divertissantes, en fait c’est aussi l’une des plus longues avec plus de 44 minutes de rires, d’anecdotes et même quelques conseils.

Comme nous le savons, Celia en profite pour donner des conseils et donner son point de vue, en précisant toujours ce qu’elle ferait et ce qu’elle n’essaierait pas d’amener ses fans à prendre ce point de vue en compte lors du choix de leur vie.

Il convient également de mentionner et de se rappeler que Celia Lora a avoué à plusieurs reprises qu’elle ne voulait pas se marier et que même maintenant, elle ne cherchait pas de partenaire. Il semble que les pires expériences et drames l’ont laissée un peu traumatisée et elle veut s’éloigner complètement de ce sujet .

Par contre, à propos de Karime on ne sait pas très bien quels sont ses projets, car on voit que c’est une fille qui change un peu sa façon de penser pendant que les choses se passent, ce qui se reflète beaucoup dans ses anecdotes assez drôles. mais ils ont également révélé beaucoup de choses sur sa personnalité et sa manière de prendre des décisions.

Si Celia Lora est très amusante seule, vous pouvez imaginer à quoi ressemblait ce chapitre de sa chaîne YouTube dans lequel, avec Karime, ils sont devenus un duo imparable qui vaut la peine d’être apprécié, nous vous recommandons de garder un œil sur Show News et de regarder la vidéo. de Celia Lora, nous le laissons ici.