Le chanteur américain Pitbull a annoncé ce vendredi qu’il a conçu deux concerts exclusivement pour le monde numérique, qui seront diffusés sur internet ce samedi et la semaine prochaine pour «se détendre» et «échapper à tout ce qui se passe dans le monde dans ce moment”.

Les émissions comprendront de la nouvelle musique ainsi que les plus grands succès du rappeur d’origine cubaine, et seront diffusées via la plate-forme LiveXLive.

“Ce sera un bon moment, cela permettra aux fans du monde entier de s’échapper, en particulier de tout ce qui se passe dans le monde en ce moment”, a déclaré Armando Christian Pérez, mieux connu sous le nom de Pitbull, dans un communiqué de Deezer, la plateforme de «streaming» qui contient de la musique et des podcasts.

“Nous allons nous détendre et nous détendre pour sortir de cette rigidité”, a-t-il ajouté.

Les spectacles, sous la devise “Live and Timeless”, peuvent être vus dans le monde entier après l’achat de billets, d’une valeur de 14,99 $ par concert ou 19,99 pour les deux, sur Deezer.

“Pour Deezer, il est très important de continuer à offrir du divertissement à nos utilisateurs, nous essayons d’apporter le plus de divertissement possible pour faire de 2020 une année avec de très bons moments, car ces concerts seront sans aucun doute de la main de Pitbull et LiveXLive”, a déclaré Deborah Jourdan , responsable de l’Amérique du Nord et centrale chez Deezer.

L’artiste de parents cubains, également connu sous le nom de Mr.305 et Mr.Worldwide, diffusera les «spectacles» de deux de ses 10 écoles «charte» (concertées) dans le cadre de son programme «SLAM Charter Schools», axé sur les jeunes à faible revenu , avec un accent sur les sports et les arts.

La promotion du concert fait partie des efforts de Deezer pour atteindre le public latino-américain et hispanophone aux États-Unis.

Deezer compte plus de 16 millions d’utilisateurs dans le monde.

Cette semaine, la plateforme créée en France en 2006 a annoncé l’extension de son service de podcast vers l’Amérique du Sud et les Caraïbes, après l’avoir lancé en avril au Mexique et en Amérique centrale.

L’un d’eux est «Negative to Positive» de Pitbull, axé sur la motivation de ceux qui rêvent d’être entrepreneurs.

Par: Cadena Noticias