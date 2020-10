P

izza Express a annoncé qu’il supprimait environ 1 300 emplois dans ses restaurants britanniques après une détérioration des échanges en raison du resserrement des restrictions de Covid-19.

La chaîne supprimera les rôles de ses 370 restaurants britanniques par le biais de licenciements obligatoires et volontaires. Elle s’ajoute aux 1100 emplois qui ont été annoncés comme à risque en août.La société a déclaré que cette décision l’aiderait à gérer les défis cet hiver et au-delà, car elle s’attend à ce que la fréquentation reste inférieure à la normale.

La directrice générale de PizzaExpress, Zoe Bowley, a déclaré: «Notre objectif tout au long de cette période extrêmement difficile a été de garantir la sécurité des membres de notre équipe et de nos clients et de conserver les emplois le plus longtemps possible.

«En tant qu’employeur de premier plan dans notre secteur, nous constatons chaque jour à quel point cette pandémie a un impact profond sur notre industrie, notre entreprise et la vie des gens.

“Malheureusement, la récente augmentation des cas de Covid-19 entraîne à nouveau une baisse de la fréquentation à travers le Royaume-Uni. Comme cela devrait se poursuivre pendant quelques mois, nous devons malheureusement apporter des changements qui auront un impact plus grand sur les membres de notre équipe.

«Nos employés restent au cœur de nos activités et nous faisons ce que nous pouvons pour soutenir ceux qui sont touchés.

«Nous pensons que cette décision difficile nous donnera plus de résilience au cours des six prochains mois et nous aidera à continuer de servir nos clients dans nos restaurants et à la maison dans les années à venir.