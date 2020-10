Exclusif

Avec Amy Coney Barrett maintenant confirmé à la Cour suprême – comme Président Trump et Sen. Mitch McConnell promis – une organisation promet de se venger aux urnes.

Des sources nous disent que Planned Parenthood est profondément ancré dans la sensibilisation des électeurs à cette élection, et sa mission est claire … amener plus de femmes que jamais à non seulement voter, mais aussi vaincre tout sénateur sortant du GOP qui a confirmé ACB.

On nous dit que PP a lancé cette initiative appelée We Decide 2020 – un programme de bénévolat virtuel de 50 États qui vise à recruter, former et mobiliser des milliers de personnes pour faire prendre conscience de ce qui figure sur leurs bulletins de vote et de qui … aux droits reproductifs des femmes.

Certains de leurs états de champ de bataille ciblés comprennent le Montana, l’Iowa, la Géorgie et le Colorado. Tous ces États ont des sénateurs du GOP en vue de leur réélection. On nous dit que PP se concentre également sur les États du champ de bataille présidentiels comme la Pennsylvanie, la Floride et le Wisconsin.

L’idée derrière cela, nous dit-on, est de faire en sorte qu’une autre situation du juge Barrett ne se produise pas. Les dirigeants du PP ont le sentiment que l’ACB a été précipité et les droits des femmes sont en jeu maintenant que SCOTUS penche pour conservateur, 6-3.

Planned Parenthood dit que ce que Trump et les sénateurs républicains (un seul a voté contre la confirmation) ont fait est une prise de pouvoir flagrante qui menace les causes et les personnes pour lesquelles il défend chaque jour.

L’organisation ajoute: “Nous contribuerons à faire en sorte qu’il s’agisse de la dernière confirmation de la Cour suprême à laquelle ils participent pendant leur mandat.”