C’était une réponse fascinante d’un homme qui a déjà dépensé 220 millions de livres sterling pour réviser son équipe.

Compte tenu des difficultés du manager de Chelsea à trouver du temps de jeu pour tout un ensemble d’international hôtes, qui sont devenus des joueurs marginaux à Stamford Bridge, l’idée d’ajouter à ses chiffres au milieu de la saison était inattendue.

Mais si Lampard croit toujours qu’il y a des domaines à renforcer dans son équipe, sa priorité est de la rendre plus maigre.

Ce n’est pas une bonne idée de voir le gardien de but le plus cher du monde donner des coups de pied sur le banc.

Antonio Rudiger est la couverture de premier choix pour Kurt Zouma et Thiago Silva au centre arrière – mais l’international allemand veut un football régulier en équipe première avant les Euros de cet été.

Marcos Alonso a pratiquement disparu de la trace depuis sa performance cauchemardesque contre West Brom en septembre.

Ajoutez à cela les noms d’Emerson, Fikayo Tomori, Andreas Christensen et Callum Hudson-Odoi et il y a toute une série de joueurs, qui peuvent se considérer désespérément sous-utilisés.

À un moment donné, trop de force en profondeur peut devenir une faiblesse, et le resserrement de l’équipe devient nécessaire pour améliorer la concentration et la compétition.

Par exemple, Lampard a cinq défenseurs centraux seniors, mais s’écarte rarement de Zouma et Silva, 36 ans.

Il a six milieux de terrain centraux supérieurs, mais Mason Mount et N’Golo Kante restent son option pour les deux tiers de sa salle des machines à trois.

Il a trois arrière gauche, mais Ben Chilwell n’a échoué que lors de deux des 19 derniers matchs de Chelsea – tous deux en Ligue des champions après la qualification pour les KO.

Parmi les critiques de Lampard lors d’une série de quatre défaites sur six, il y a eu la suggestion qu’il ne connaît pas sa meilleure équipe.

La réalité est le contraire. La base de son équipe est restée cohérente.

Chelsea 1-3 Man City, James Robson rapporte

Mais pour les blessures de Hakim Ziyech et Christian Pulisic, ainsi que les problèmes de Kai Havertz avec Covid-19 et la forme, il est clair que Lampard pense être son équipe la plus forte.

Contre Manchester City dimanche, il a pu nommer pour la première fois cette saison ses trois premiers préférés de Ziyech, Timo Werner et Pulisic.

Le problème pour Lampard n’est pas qu’il ne connaisse pas sa meilleure équipe, c’est qu’il ne semble pas avoir suffisamment confiance dans le reste de son équipe pour effectuer une rotation lorsque des changements sont nécessaires.

Havertz est le seul joueur à être correctement accro pendant leur crise actuelle – en supposant que nous prenions Lampard sur parole que Reece James souffre d’une blessure aux ischio-jambiers.

Les changements globaux apportés pour le match nul 1-1 avec Aston Villa étaient autant en réponse à deux matchs en 48 heures qu’à la défaite du lendemain de Noël contre Arsenal.

Thiago a eu des difficultés majeures face au rythme et au mouvement d’Arsenal et de City, mais il reste à voir si Lampard donnera à Rudiger une course prolongée – en particulier dans un mois qui pourrait voir le joueur de 27 ans quitter après avoir échoué à obtenir un mouvement. en été.

Werner traverse une période désespérée devant le but – ne réussissant pas à marquer lors de ses 12 derniers matches – mais il était toujours préféré à Tammy Abraham et Olivier Giroud face à City.

Et Hudson-Odoi a eu un autre impact après être sorti du banc pour marquer une consolation dimanche – mais il a eu de précieuses opportunités, même pendant les absences de Ziyech et Pulisic.

Lorsque Lampard dit qu’il a une idée, l’hypothèse est qu’il veut inviter des joueurs à pousser correctement son 12 ou 13 préféré.

Les liens avec David Alaba du Bayern Munich sont intrigants.

L’Autrichien polyvalent serait une solution de première classe et à long terme pour le défenseur central – mais le Real Madrid est actuellement favori pour obtenir sa signature.

Declan Rice reste sur la liste des personnes recherchées par Chelsea, ce qui soulèverait des points d’interrogation sur l’avenir de Jorginho, l’Italien devant déjà se contenter d’un temps de jeu limité.

Billy Gilmour continue d’impressionner – et bien que Lampard n’ait pas exclu la possibilité que la starlette écossaise soit prêtée, il semble capable d’avoir un impact cette saison.

Le potentiel pour Hudson-Odoi d’obtenir du football régulier ailleurs en fait une possibilité de prêt – mais éliminer les jeunes ne devrait pas être la priorité, mais plutôt les joueurs établis qui ne figurent clairement pas dans les plans de Lampard.

Garder Alonso et Emerson, en particulier, en chambre froide ne profite à personne.