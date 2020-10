Platanito est à nouveau hospitalisé, le virus a attaqué son cœur | Réforme

Le clown controversé Platanito Il a envoyé un message à ses milliers de followers sur les réseaux sociaux après avoir été à nouveau hospitalisé après que le virus lui ait attaqué le cœur, car il a mentionné que c’est malheureusement là qu’il a eu plusieurs problèmes.

C’est par le biais d’une déclaration sur son compte Instagram officiel que le comédien Sergio Verduzco Rubiera, connu sous le nom de Platanito, a annoncé qu’il était de retour. hospitalisé pour les problèmes respiratoires, suite du fameux virus.

Au cours de son séjour à l’hôpital, il a subi des tests médicaux qui ont entraîné une myocardite sévère et une péricardite virale, en plus de la pneumonie qu’il avait déjà.

Je tiens à vous informer qu’après avoir obtenu mon congé de C0vid-19 il y a deux mois, j’ai été admis ces derniers jours à l’hôpital pour des problèmes respiratoires ».

Tout ce qu’il a commencé à présenter est appelé conséquences de C0vid-19, pour lequel il continue d’être hospitalisé pour observation médicale.

Je suis toujours hospitalisé mais en convalescence pour qu’une fois sortie de l’hôpital et autorisation de mes médecins, je puisse reprendre à la fois mes engagements personnels, ainsi que les émissions privées, publiques et en streaming que j’avais programmées », écrit Verduzco .

Pour terminer la déclaration, Sergio Verduzco a écrit un message émouvant de gratitude à toutes les personnes qui ont surveillé sa santé, à la fois ses disciples et amis, collègues et connaissances, mais surtout, il a montré la foi qu’il a en mentionnant que Dieu vous lui donnez une seconde chance de vivre.

Enfin, je remercie ma famille, les médecins, les infirmières, les amis, les fans et les médias pour tout le soutien et les messages d’encouragement pour mener cette bataille, mais surtout je remercie Dieu, qui m’a donné une seconde chance de vivre. », A déclaré Platanito.

En revanche, il y a quelques semaines que le comédien Platanito Il a parlé de son expérience d’avoir été diagnostiqué positif pour le virus et a également demandé à ses partisans de ne pas prêter attention aux déclarations controversées de Paty Navidad.

C’est à travers une interview que le comédien a confirmé qu’après que deux de ses compagnons avaient été testés pour la maladie, il avait décidé de faire de même et c’est ainsi qu’un jour plus tard, ils ont confirmé qu’il avait été testé positif.

En outre, Platanito Il a appelé tous ses adeptes à croire en cette maladie et à ne pas baisser la garde, car cela laisse des conséquences graves et cela appartient à chacun.

Prenez vraiment soin de vous, l’utilisation de masques faciaux est très importante, si Covid vous a déjà donné, restez couvert. C’est une maladie horrible qui laisse de nombreuses conséquences. Vous ne savez pas si cela vous donnera plus fort ou si vous allez infecter quelqu’un. C’est horrible, ils ne savent pas ce que j’ai vécu », a-t-il ajouté.

Il est à noter que le comédien est déjà sorti de l’hôpital, mais qu’il continuera à se rétablir de chez lui.

Sergio Alejandro Verduzco Rubiera est un comédien et présentateur mexicain, reconnu par des millions de personnes pour avoir présenté le talk-show “Noches con Platanito” et c’est à l’adolescence qu’il a commencé à animer des fêtes d’enfants en tant que clown, tout en développant une comédie pour adultes dans le nuits.

Avec la société de télévision de TV Azteca, il a pris sa célèbre émission Platanito au programme “Here is the potato”, présenté par Omar Germenos, malheureusement son style quelque peu risqué n’a pas convaincu les producteurs de la chaîne et peu de temps après son émission a été retirée, cependant, au début des années 2010 Il a pris sa présentation «Platanito Show» dans tout le pays, apparaissant au Théâtre Blanquita en 2010 et 2011.

