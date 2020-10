Platanito subit les conséquences du virus dans le cœur | Réforme

Comédien Sergio Verduzco, mieux connu sous le nom de “Platanito«Il traverse des moments très difficiles de sa vie après avoir été diagnostiqué avec le virus actuel et certaines conséquences ont même atteint son coeur.

Platanito est l’un des comédiens les plus aimés de tout le Mexique et il y a quelques semaines, il a fait savoir à ses partisans qu’il avait été testé positif au virus.

Après avoir été testé positif au cor0navirus, Sergio Verduzco, plus connu sous le nom de «Platanito», En subit les conséquences et a maintenant des problèmes cardiaques.

C’est via son compte Instagram officiel que le comédien a partagé quelques photos d’un hôpital, situé au sud de Mexico et sur la première photo, le producteur apparaît également avec oxygène, heureusement arborant une forte physionomie et avec un grand optimisme.

Bien sûr, je m’en sortirai aussi p … C0vid tu as aimé ch … à mon cœur … Merci pour tes prières et bonnes vibrations.

Dans la deuxième photographie, Platanito Il apparaît avec deux personnes à côté de lui et, avec leur distance saine et leur masque respectifs, il écrit:

Merci Vicky et José Moreno Je n’ai aucun moyen de remercier votre amour et votre soutien. Je vous aime! ».

Comme prévu, presque immédiatement ses milliers de followers ont réagi en lui envoyant leurs meilleurs vœux, leurs bénédictions et beaucoup de bonnes vibrations pour son prompt rétablissement.

De plus, des collègues du milieu artistique tels qu’Alexis Ayala, Juan Soler, Poncho de Nigris et Mauricio Barcelata, entre autres, lui ont envoyé beaucoup d’encouragements à travers les commentaires sur sa publication.

L’une de ses publications, ayant été partagée il y a quelques heures à peine, compte jusqu’à présent près de 20 000 likes et des commentaires sans fin de ses abonnés.

Allez, petite banane! Courage et bonne santé “,” Frère dans ce que je peux vous aider même à distance, vous savez que vous pouvez compter sur nous “,” Vous envoyer un câlin et un prompt rétablissement “,” Courage, forcez-vous “, étaient quelques-uns des commentaires.

Sergio Alejandro Verduzco Rubiera est un comédien et présentateur mexicain, reconnu pour avoir présenté le talk-show “Noches con Platanito” et c’est au cours de son adolescence qu’il a commencé à animer des fêtes d’enfants en tant que clown, tout en développant un spectacle d’humour pour adultes la nuit.

Lié à la société de télévision de TV Azteca, il a pris son émission Platanito au programme “Voici la pomme de terre”, présenté par Omar Germenos.

Malheureusement, son style risqué n’a pas convaincu les producteurs de la chaîne et peu de temps après son émission a été retirée des ondes, mais au début des années 2010, il a diffusé sa présentation Platanito Show dans tout le pays, apparaissant au Théâtre Blanquita en 2010 et 2011 .

Avec son personnage “Platanito“Sergio Verduzco a diverti et fait rire tout son public et maintenant, au milieu de sa guérison du virus, il a toujours essayé de garder son esprit positif et le meilleur sens de l’humour possible à tout prix pour faire tout le traitement qui a conduit.

Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques semaines, le comédien Platanito a parlé de son expérience d’avoir été diagnostiqué positif et a demandé à ses partisans de ne pas prêter attention aux déclarations controversées de Paty Navidad.

C’est à travers une interview que le comédien a affirmé qu’après que deux de ses collaborateurs aient été testés pour la maladie, Platanito Il a décidé de faire de même et c’est ainsi qu’un jour plus tard, ils ont confirmé qu’il avait été testé positif.

C’est à mon tour et ça existe, n’écoute pas Paty Navidad. “

De cette façon Platanito Il a demandé aux gens de suivre les mesures sanitaires et a parlé de l’actrice Paty Navidad, qui est dans l’œil de l’ouragan depuis plusieurs mois pour ses déclarations controversées sur le covid-19 et a même déclaré qu’elle n’obtiendrait pas le vaccin.

