Exclusif

Fashion Nova projette un nouveau costume de lapin qui semble très familier à quiconque a lu Playboy – pour les articles, bien sûr – du moins, c’est ce que prétend le magazine dans un nouveau procès.

Playboy est énervé à Fashion Nova pour avoir déployé de nouveaux costumes de lapin, juste à temps pour Halloween, qui, selon lui, sont clairement “une tentative de tirer parti de la popularité et de la renommée du costume de lapin emblématique de Playboy”.

Traduction: Arrête de mordre notre lapin!

Dans des documents, obtenus par TMZ, Playboy dit que Fashion Nova a complètement arraché son costume emblématique – qui comprend des poignets, un col, un nœud papillon, un corset, une étiquette de nom en ruban, des oreilles de lapin et une queue – et les vend comme costumes d’Halloween sur son site Web. Selon le costume, Fashion Nova utilise même la description “Bunny of the Month”, qui, selon Playboy, est une référence claire à sa marque Playmate of the Month.

Le magazine dit que lorsque le grand public pense à la marque Playboy, “l’une des premières choses qui me vient à l’esprit, ce sont les Playboy Bunnies et leurs costumes emblématiques”.

Dans le costume, Playboy dit qu’il a envoyé à Fashion Nova un arrêt et une abstention, mais il continue à commercialiser et à vendre le costume. Playboy poursuit pour contrefaçon de marque et veut qu’un juge arrête toutes les ventes de costumes de lapin de Fashion Nova.

Nous avons contacté Fashion Nova, jusqu’à présent aucun mot en retour.