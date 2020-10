Vous devrez attendre un peu plus longtemps pour l’étrange petit ordinateur de poche de Panic: dans une mise à jour publiée aujourd’hui, la société a annoncé que Playdate sortira de sa fenêtre d’origine 2020 et sera désormais disponible au début de 2021.

L’appareil est le premier élément matériel physique du développeur de logiciels, un ordinateur de poche avec une manivelle unique aux côtés de boutons traditionnels pour contrôler l’appareil. Teenage Engineering a co-conçu la Playdate et elle porte de nombreuses touches minimalistes de la société dans un jaune vif et ludique.

Playdate avec emballage final. Image: Panique

Panic a annoncé en mars que son personnel déménageait pour travailler à domicile et que l’usine malaisienne produisant le Playdate avait temporairement fermé ses portes. La société affirme que s’adapter à ces problèmes a finalement conduit à la décision de repousser le lancement à 2021.

Il y a cependant de bonnes nouvelles à côté du retard. Le matériel du Playdate est finalisé et approuvé par la FCC, ce qui signifie qu’il peut entrer en production le mois prochain. De plus, la première saison de jeux prévue pour l’ordinateur de poche est verrouillée et d’autres jeux ont également été commandés pour être inclus.

L’image du simulateur Playdate: Panic

Panic a également annoncé les versions Windows et Linux du Playdate Simulator, un logiciel permettant de concevoir des jeux et de bricoler l’appareil. Depuis l’annonce originale de l’ordinateur de poche, Panic a affirmé que chaque Playdate servira de kit de développement, ce qui signifie que tout le monde peut utiliser l’appareil pour développer et tester des jeux. Puisque le Playdate n’a pas de vitrine, Panic a également l’intention que les concepteurs de jeux les distribuent comme ils l’entendent.

Le Playdate coûtera 149 $ et sera disponible sur le site officiel de Playdate au lancement. Panic dit qu’il y aura 20 000 unités Playdate disponibles pour démarrer, ce qui, selon la société, devrait être suffisant pour répondre à la demande, et elle commandera plus de lots par la suite. En attendant, Panic vous suggère de vous inscrire à sa liste de diffusion afin que vous puissiez savoir dès que le Playdate est disponible à l’achat. Pendant que vous attendez, vous pouvez consulter notre premier aperçu de l’appareil de l’année dernière et commencer à imaginer toutes les façons dont vous utiliserez cette manivelle.