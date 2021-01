Pleine d’amour! Lele Pons a reçu 2021 aux côtés de Guaynaa | Instagram

Le youtubeur et chanteur Lele pons Elle était très amoureuse à côté de Guaynaa avec qui elle a commencé une relation amoureuse récemment, ensemble ils ont reçu le année 2021, Il l’a partagé avec nous sur une photo qu’il a publiée sur son compte Instagram officiel.

Rapidement Eleonora Pons Maronese qui est connue internationalement comme Lele pons, est devenue l’une des influenceuses préférées des internautes, non seulement à cause de sa beauté évidente et qu’elle est aussi la nièce politique de la chanteuse Chayanne, mais aussi à cause du fait que grâce à ses vidéos comiques au format sketch, elle a réussi à gagner l’amour et l’admiration de millions.

Il compte actuellement 43 millions 100 000 followers sur son compte Instagram officiel, un chiffre qui ne cesse d’augmenter de jour en jour et encore plus, à savoir sa romance avec le chanteur Guaynaa avec qui il a récemment lancé un tube intitulé “Se te nota”, ensemble ils ont été deviennent encore plus populaires qu’ils ne l’étaient déjà.

Les millions d’adeptes de l’influenceuse ont l’habitude de la voir montrer sa silhouette dans des maillots de bain formidables, des vêtements serrés ou très minuscules, on la voit généralement profiter de la compagnie de ses amis, cependant dans de récentes publications, elle a été vue accompagnée d’elle petit ami.

Avant sa relation avec l’interprète de “Ideal Girl”, Jean Carlos Santiago Pérez, plus connu sous le nom de Guaynaa, On a dit que Lele Pons avait eu une liaison avec son compatriote youtuber Juanpa Zurita.

BONNE ANNÉE 2021 !!! Je vous souhaite une année pleine de bonheur et d’opportunités », a écrit Lele Pons.

Il y avait deux photographies que l’interprète de “Jaloux” nous a données. Lele ponsDans le premier ils apparaissent ensemble en train de s’embrasser, tous les deux sont de profil et chacun porte de petits cierges dans leurs mains, Lele porte une robe noire asymétrique à une manche avec quelques paillettes et quant à son petit ami, Il porte une chemise noire, une veste grise très brillante et un pantalon blanc.

Dans la deuxième image, ils apparaissent dans la salle de bain devant le miroir, Guaynaa serre Lele dans ses bras pendant qu’elle l’embrasse sur la joue, c’est elle qui prend la photo l’air très heureuse décrivant un beau sourire très caractéristique d’elle.

La publication est devenue si populaire qu’elle compte déjà plus de deux millions cinq cent mille “J’aime”, nous y voyons environ 6550 commentaires dont beaucoup sont de leurs amis et aussi des fans, ils vous souhaitent également une bonne année et Ils leur envoient de nombreuses bénédictions.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Il ne fait aucun doute que le couple a l’air très amoureux, cela pourrait devenir le nouveau favori des internautes, comme vous le savez bien à plusieurs reprises, nous avons vu des couples de célébrités tomber amoureux des internautes, les voir ensemble est comme un rêve, peut-être que la même chose se passe avec Lele pons et Guaynaa ceci parce que dans les publications dans lesquelles ils apparaissent ensemble, ils ont beaucoup de réponses de la part des fans.

Lele Pons a toujours été caractérisée comme une femme qui n’a pas peur d’être vue comme gênée, il y a quelque temps dans l’une de ses vidéos, elle a commenté qu’elle aimait faire sourire les gens, qu’au début, quand elle le faisait, c’était pour faire sourire les gens. d’autres, cependant avec le passage du temps et au fur et à mesure que sa popularité grandissait, elle réalisa que d’autres personnes commençaient à dépendre d’elle parce que ce n’était pas seulement Lee et un groupe d’amis, mais toute une production qui était dédiée à faire des vidéos.

Peu de temps après, elle a décidé de s’aventurer dans la musique, ce que nous avons vu a plutôt bien fonctionné pour elle, bien sûr sans arrêter de faire des vidéos divertissantes pour son public, nous l’avons également vue participer à différents programmes télévisés, elle était la présentatrice officielle de La Voz México en deux fois, en 2018 et 2019, entre autres programmes.

La jeune femme de 24 ans a réussi à exceller dans le monde du divertissement et le fera sûrement ou continuera à le faire encore longtemps, nous espérons que sa relation avec Guaynaa se poursuivra pendant de nombreuses années.

Lire aussi: Faites fondre la neige! Lele Pons skis dans un petit maillot de bain Quel froid?