Pleine d'éclat, Ana Cheri a accueilli 2021!

Le mannequin de 34 ans Ana Cheri a de nouveau fait sensation parmi ses disciples en apparaissant dans un vidéo où elle est apparue couverte de paillettes, révélant toute son attrait en modelant une robe moulante et courte.

Ana Cheri Elle trouve constamment un moyen de chouchouter ses fans qui surpasse le précédent, que ce soit avec des photos ou à travers des vidéos. La femme d’affaires est aussi une femme assez ingénieuse qui sait très bien se débrouiller, en termes de contenu qu’elle partage sur Instagram, se débarrasser de plusieurs occasions d’être censuré depuis l’application.

Ce n’est pas une nouveauté que de nos jours les réseaux sociaux soient devenus un peu plus stricts en termes de contenu qui y est partagé, l’utilisation de celui-ci a été limitée, ils ont donc tendance à éliminer au hasard ce qu’ils jugent inapproprié de voir. par d’autres utilisateurs, pour cette raison, à plusieurs reprises, il a supprimé certaines images ou vidéos de certains comptes.

La belle femme d’affaires d’origine américaine Ana Cheri Elle faisait partie des utilisateurs dont le contenu avait été supprimé de son compte, elle a partagé l’annonce faite par Instagram et a partagé l’image qui avait été censurée, agacée par la résolution, elle a décidé d’ouvrir Seulement les fans, où elle peut partager tout le contenu qu’elle souhaite sans le faire supprimer, aussi révélateur soit-il.

Je me sens bien! Venez apporter la nouvelle année avec moi en vidéo burlesque complète dans ma bio! 2021 sortons! », A écrit Ana Cheri.

Le meilleur du compte OnlyFans du modèle Ana Cheri est le fait que l’abonnement est gratuit, pas pour rien a un peu plus d’un demi-million de “J’aime”.

Dans sa vidéo, elle apparaît en quelques secondes à peine, mais ils ont suffi à ses fans pour commencer à écrire dans la boîte de commentaires ce qu’ils admirent tant et quelques mots qui sembleraient un peu osés à tout le monde.

Dans la vidéo, Ana Cheri apparaît vêtue d’une micro-robe argentée avec de nombreux paillettes, elle était également accompagnée de bas qui avaient également un peu de brillance, elle était sur le dos, montrant toute sa silhouette dans toute sa splendeur.

Après une seconde, nous la voyons assise sur le sol recouverte de paillettes et de confettis aux couleurs vives, le mannequin et la femme d’affaires porte un body fait de bandes, donc les paillettes qui étaient sur le sol collaient à sa silhouette.

Il y a un troisième plan dont on pourrait dire que c’est le plus coquet et le plus suggestif des trois qui apparaissent dans la vidéo et c’est qu’Ana Cheri, porte à nouveau la robe mais est déjà devant la caméra mais apparemment dans sa main Il porte une sorte de “cornet” qu’il porte à sa bouche prêt à souffler, qui n’apparaît pas car c’est là que la vidéo se termine.

La chanson de fond de sa vidéo est le tube “Feeling Good” chanté par le chanteur américain Michael Bubblé, il se combine parfaitement avec chacune des scènes du modèle.

Il ne fait aucun doute que la femme d’affaires et épouse de Ben Moreland a de nouveau trouvé un moyen de chouchouter ses followers, montrant que sur sa page privée ils pourront trouver un meilleur contenu que celui-ci, comme nous l’avons déjà mentionné, chacune de ses publications surpassent la précédente et en ce cas ne faisait pas exception.

Sûrement cette Ana Cheri 2021 se consacrera également à la promotion de ses vidéos et photos sur OnlyFans, nous espérons que cette année sera tout aussi fructueuse pour la belle mannequin et femme d’affaires.

