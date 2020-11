Pleure la perte de son ami, Pelé renvoie Maradona avec émotion | INSTAGRAM

Le monde du sport et du divertissement font face à un grand vide après la nouvelle de la perte de Diego Armando Maradona, donc le célèbre joueur et ami de l’Argentin, Pelé Il se souvenait de son partenaire d’une manière émotionnelle et avec des mots émouvants.

Ces deux joueurs et surtout génies de foot ball Ils étaient parmi les meilleurs sur le terrain de ce sport, qui est le plus grand de la planète et malgré une grande rivalité, même s’ils ne jouaient même pas en même temps ou en même temps, beaucoup les comparaient pour être l’un des meilleurs, donc il y avait un grand respect et amitié de la part des deux

Grâce à ça c’est que j’ai combattu, j’ai souffert beaucoup plus que quiconque la perte de votre ami Diego Armando Maradona, pour lequel il a dû s’exprimer avec les mots suivants:

«Un jour, nous lancerons un ballon dans le ciel ensemble, Diego. C’est très triste de perdre des amis comme ça », selon les informations fournies par ..

Pelé a réussi à remporter trois Coupes du monde avec le Brésil en 1958, 1962 et 1970, tandis que Maradona était également championne du monde avec l’Argentine en 1986, en fait les deux ont eu l’occasion de soulever la Coupe du monde au légendaire stade Azteca.

Et non seulement Pelé a été chargé de donner ses condoléances et de dire au revoir à “La Mano de Dios”, il y a déjà plusieurs condoléances publiées sur le réseau social de Twitter, en fait il est devenu l’une des tendances sur la plateforme après s’être fait connaître les derniers reportages sur l’étoile du bal.

Le célèbre champion de la Coupe du monde 1986 au Mexique a perdu la vie ce mercredi à l’âge de 60 ans après avoir présenté un arrêt cardiorespiratoire, ont indiqué les premiers rapports.

Les médias argentins ont été chargés de faire connaître la malheureuse nouvelle, un grand nombre de personnes ont consacré leurs paroles à la perte de quelqu’un de si important dans ce qu’il représente pour l’histoire du monde du football et du divertissement en général.

«La Fédération argentine de football, par l’intermédiaire de son président Claudio Tapia, exprime sa plus profonde douleur pour la mort de notre légende, Diego Armando Maradona. Vous serez toujours dans nos cœurs », a-t-il pu lire sur le réseau social.

Le Brésilien Pelé dit à propos de Diego Armando Maradona: “Certainement un jour, nous frapperons un ballon ensemble dans le ciel” ⚽️ – . Latam (@.Latam) 25 novembre 2020

Les utilisateurs expriment et assurent qu’il était le meilleur et qu’il le savait toujours, précisant que ses fans le savaient aussi toujours. Ils commentent qu’en dehors de la cour, il vivait entouré de démons, mais à l’intérieur de la cour, il avait la main de Dieu, comme le dit la légende. Étant un leader né, il a emmené l’Argentine au sommet et a tout donné pour son pays.

De cette manière et bien d’autres, une grande quantité de contenu est produite autour de cet événement qui est venu rejoindre tout ce qui s’est passé en 2020, une année qui a commencé à quitter Basketball avec sa propre perte, lorsque l’hélicoptère s’est écrasé et a ravi la vie de Kobe. Bryant et maintenant au football.

Il est important de se rappeler la raison de son surnom, car c’est grâce à cela qu’il est devenu encore plus connu des personnes qui n’aiment pas le sport. Bien que ce soit vraiment quelque chose d’illégal, son but est devenu depuis le but du siècle, et c’est aussi celui qui a marqué la victoire décisive, laissant le score 2 à 1, en faveur de l’équipe argentine.

Le poing du joueur argentin, près de sa tête, a frappé le ballon avant, qui a fini par rouler directement vers le but, de son côté Maradona a commencé à célébrer, regardant de travers à l’arbitre et au juge de touche, et s’est détendu lorsque le objectif a été validé, étant l’un des moments les plus mémorables de son nom et du divertissement en général.