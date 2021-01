T

Le défenseur d’ottenham, Japhet Tanganga, a prédit “plus à venir” d’Alfie Devine après que l’adolescent soit devenu le plus jeune buteur de l’histoire du club lors de la victoire 5-0 contre Marine de huitième rang.

À 16 ans et 163 jours, le remplaçant à la mi-temps Devine était déjà le plus jeune joueur des Spurs lorsqu’il a marqué ses débuts avec un brillant cinquième but alors que les visiteurs se qualifiaient pour le quatrième tour de la FA Cup.

L’ancien milieu de terrain de Wigan, qui a déménagé à Londres pour 500000 £ cet été, a été libéré par Liverpool à l’âge de 11 ans, mais s’est souvent entraîné avec les seniors de Tottenham depuis qu’il a attiré l’attention de Jose Mourinho en pré-saison.

Tanganga, qui a également été présenté à l’intervalle avec les Spurs 4-0, a fait sa propre percée sous Mourinho la saison dernière et pense qu’hier sera un tremplin pour Devine.

«Chaque fois qu’il monte [to first team training] il avait l’air d’une vraie étincelle », a déclaré Tanganga à Standard Sport.« Il va bien. Quand il est arrivé, je lui ai juste dit: «Reste simple, fais ce que tu as fait à l’entraînement – il y a une raison pour laquelle tu t’entraînes».

“Vous avez vu des aperçus de sa capacité dans une performance vraiment professionnelle. Je suis vraiment heureux pour lui d’avoir marqué son premier but professionnel. C’est un très bon joueur et il y a encore plus à venir.

“C’est une grande réussite et c’était un grand objectif. Espérons que d’ici là, c’est un regain de confiance, sachant que le manager peut le mettre pour ces matchs. Il a montré qu’il pouvait se bousculer, il a montré ce qu’il pouvait faire, alors j’espère qu’à partir d’ici, il peut démarrer et obtenir plus d’apparitions pour le club. “

Mourinho a déclaré à propos de Devine: “C’est un gamin avec un bon potentiel. C’est essentiellement un milieu de terrain mais avec un instinct pour apparaître dans les zones d’arrivée et pour marquer des buts. Nous l’aimons et bien sûr pour lui c’était une journée spéciale.”

Le gouffre de 161 places entre les clubs était le plus grand de l’histoire de la FA Cup, mais Tanganga dit que le minuscule terrain de Marine, flanqué des deux côtés de maisons mitoyennes, n’a pas été un tel choc pour lui.

“Jouer avec les moins de 23 ans avant d’entrer dans la première équipe, nous avons eu quelques matchs que nous avons disputés dans des stades comme celui-là”, a-t-il déclaré. “Il suffit d’être professionnel et de faire le travail, et nous l’avons fait.”