Plus de 100 personnes ont été testées positives pour le covid-19 à Mexicali (Mexique) après avoir assisté au mariage de l’acteur de telenovela Armando Torrea et de Laura Pérez, fille d’un homme d’affaires immobilier, début octobre, selon le journal El Universal, citant le Secrétaire à la Santé de la Basse Californie, Alonso Pérez Rico.

Le rebond des cas de coronavirus était dû au fait que lors de la célébration, à laquelle ont assisté environ 300 personnes, les mesures de protection n’ont pas été respectées pour prévenir les infections.

“Il n’y avait aucun protocole”, a déclaré Rico. En particulier, les invités ne portaient pas de masques pendant la fête et il n’y avait pas de désinfectant dans l’établissement. La température des invités n’a pas non plus été prise, ni la distance sociale respectée. De plus, le nombre d’invités a été dépassé, limité à 50 personnes.

Rico a averti que les gouvernements municipaux et étatiques analysent la fermeture d’entreprises dans les prochains jours pour arrêter l’augmentation des cas actifs enregistrés par Mexicali, dont le nombre est passé à 219.

Pendant ce temps, la Commission d’État pour la protection des risques sanitaires de l’État enquêtera sur la salle où le mariage a eu lieu pour violation des règles.

Le mariage de Torrea et Pérez était initialement prévu pour avril, mais a été reporté au 3 octobre en raison de la pandémie de coronavirus.