plus de 10000 tests de coronavirus ont été effectués dans le but d’éliminer l’arriéré de camions en attente de traverser la Manche en France le jour de Noël.

Quelque 1 100 militaires ont été déployés dans le Kent dans le cadre de l’opération de rapatriement, après que les restrictions françaises du Covid-19 aient provoqué de graves perturbations au port de Douvres.

Le ministère de la Défense a déclaré qu’environ 4 500 camions avaient traversé la Manche vendredi après-midi, mais a ajouté que davantage de véhicules continuent d’arriver «toutes les heures».

La demande de la France aux conducteurs de montrer la preuve d’un test Covid-19 négatif avant d’entrer dans le pays a contraint des milliers de transporteurs internationaux à passer le jour de Noël dans leur taxi.

Les Français ont fermé leur frontière dimanche dernier à la suite de la découverte d’une souche mutante Covid-19 à propagation rapide au Royaume-Uni, avant d’assouplir les restrictions mercredi.

Plus de 3160 transporteurs attendaient de traverser la Manche vendredi soir, malgré quelques progrès dans les tests des conducteurs dans leurs véhicules à l’aéroport de Manston, à proximité, sur un tronçon fermé de la M20, et dans la ville de Douvres même.

Certains ont déjà passé près d’une semaine bloqués en raison de l’impasse diplomatique.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré que plus de 10 000 tests avaient été effectués jusqu’à présent, dont 24 ont renvoyé un résultat positif.

Des membres de l'armée britannique agitent un chauffeur de camion dans le port de Douvres

M. Shapps a déclaré: «L’armée britannique montre à nouveau pourquoi elle est de classe mondiale, en intensifiant les tests et en alimentant les transporteurs bloqués par les restrictions de Covid, tout en aidant à superviser l’opération dans le Kent.

«Mais n’oublions pas les efforts inlassables de la police, des testeurs civils, des planificateurs municipaux et des travailleurs des ports et des ferries.

«Ces milliers de personnes, militaires et civils, ont abandonné leur Noël pour aider les conducteurs à se séparer de leurs proches sans que ce soit leur faute.»

Le personnel de l’armée a testé plus de 6 200 chauffeurs, tout en étant également chargé de distribuer de la nourriture et de l’eau, a déclaré le ministère de la Défense.

Vendredi, le trafic se déplaçait sans problème à Douvres, les pompiers français et la Force de défense territoriale de l’armée polonaise se sont également enrôlés pour aider aux tests.

La Pologne a baptisé son opération «Zumbach», d’après le pilote polonais de la Seconde Guerre mondiale Jan Zumbach, qui s’est battu pour les alliés lors de la bataille d’Angleterre, a déclaré l’ambassade du Royaume-Uni.

L’ambassadeur d’Allemagne au Royaume-Uni, Andreas Michaelis, a déclaré que certains transporteurs allemands avaient réussi à rentrer chez eux pour Noël, tandis que d’autres étaient restés dans le Kent.

Il a tweeté: «Certains des chauffeurs routiers allemands avec lesquels nous avons été en contact sont déjà sur le chemin du retour ou chez eux. D’autres restent malheureusement bloqués.

«J’espère sincèrement que les choses commenceront bientôt à bouger pour eux. C’est un Noël difficile. Nos pensées les accompagnent.

Des véhicules de police, des barrières et des cônes routiers marquent l'avant de la ligne de camions de fret dans l'opération Brock sur le M20 près d'Ashford

Divers individus et organisations se sont portés volontaires pour aider les conducteurs bloqués en leur fournissant de la nourriture et des boissons.

Mubashir Ahmad Siddiqi, 60 ans, et ses deux fils de 20 ans, Qasim et Hamza, de Barking dans l’est de Londres, ont passé six heures à préparer 1 000 portions de poulet biryani vendredi pour ceux coincés dans le Kent.

M. Siddiqi a déclaré: «Dix d’entre nous de la communauté musulmane Ahmadiyya et de l’association des jeunes musulmans Ahmadiyya ont réussi à déposer plus de 1 000 repas, 1 200 barres de chocolat et des boissons pour les chauffeurs de camion.»

Il a ajouté: C’est un sentiment formidable de pouvoir aider ceux qui sont seuls pour le moment et nous espérons que grâce à nos humbles efforts, nous avons pu leur remonter le moral avec les emballages alimentaires.

HM Coastguard a déclaré que ses équipes dans la région de Douvres avaient également livré 3 000 repas chauds, 600 pizzas, 2 985 paniers-repas et 17 palettes d’eau à ceux qui attendaient.

Le ministre des Forces armées James Heappey a déclaré: «Je suis convaincu que leur travail acharné et leur expertise opérationnelle aux côtés de nos excellents collègues du NHS Test and Trace et de la police du Kent permettront au trafic transmanche de se remettre rapidement de la fermeture sans précédent de la frontière plus tôt. pendant la semaine.”

M. Shapps a déclaré qu’il avait demandé à l’armée de prendre le contrôle des tests et des opérations de gestion des poids lourds dans le Kent afin de ramener «les transporteurs étrangers chez eux avec leurs familles aussi rapidement que possible».

Le gouvernement a déclaré que les camionnettes de restauration fourniraient de la nourriture chaude et des boissons aux transporteurs bloqués à Manston, le conseil du comté de Kent et des groupes de bénévoles fournissant des rafraîchissements à ceux coincés sur la M20.

Il y a plus de 250 toilettes à Manston, avec 32 autres toilettes portables ajoutées aux installations existantes sur la M20.

Environ 4 000 véhicules, dont 2 000 camions de fret et 1 000 voitures, ont été autorisés au départ à Douvres depuis la réouverture de la frontière, a déclaré un porte-parole du port.

