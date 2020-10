Plus de 14 millions!, Katy Perry et Orlando Bloom achètent un nouveau manoir | AP

14 millions de dollars? Ce n’est rien quand il s’agit d’acquérir un nid d’amour et c’était plus que clair pour Katy Perry et Orlando Bloom qui ont acquis un manoir majestueux dans lequel ils ont déjà emménagé avec leur beau bébé.

Katy Perry et Orlando Bloom n’ont cessé de rendre chaque instant de leur petite fille spécial depuis sa conception, avec la manière originale d’annoncer qu’ils seraient parents, avec la nouvelle qu’elle était déjà arrivée dans ce monde avec une photo émotionnelle sur les réseaux sociaux et maintenant, acquérir un magnifique manoir pour qu’elle grandisse en bonne santé et heureuse avec ses célèbres parents.

La propriété qui a été acquise par le célèbre couple pour plus de 14 millions de dollars est située à Montecito, en Californie, un endroit qui se caractérise par être assez privé et avoir de très beaux paysages, ce que votre petite fille appréciera énormément.

Daisy Dove et ses parents, Katy Perry et Orlando Bloom apprécient déjà cette propriété, affirment différents médias américains. La région est vraiment exclusive et abrite de grandes stars comme Gwyneth Paltrow et Meryl Streep.

Selon la fuite, le manoir a une superficie de plus de 36 mille mètres carrés, une entrée très privée couverte d’arbres et une vue exquise sur la mer.

La suite principale, qui est sûrement la chambre de Katy Perry et de son fiancé bien-aimé, est située au dernier étage et en occupe une grande partie; en plus d’avoir divers aspects qui le rendent plus que spécial: cheminée, aire de repos, salles de bains doubles, un grand dressing et un dressing séparé.

Vogue a noté que l’établissement dispose d’un grand nombre de chambres, d’une piscine et de sa propre salle de sport, mais bien sûr Orlando Bloom et son partenaire n’a pas oublié les visites et a également une maison pour eux.

Il s’est avéré que le magnifique manoir appartenait au PDG de Chrysler, C. Robert Kidder, et avait été mis en vente l’année dernière pour 19 millions de dollars; Cependant, son prix a été réduit et il a fini par être vendu pour 14,2 millions de dollars, pas mal!

Dans ces moments de sa vie, à Katty Perry et Orlando Bloom, la chose la plus importante est sa petite fille Daisy Dove Et ils pensaient sûrement à elle quand ils ont acquis ce manoir qui a tout, donc ils auraient pour elle une belle maison privée, pleine de luxe et de nature!

C’est le 27 août que la chanteuse et l’acteur ont annoncé sur les réseaux sociaux l’arrivée de Daisy Dove dans leur vie avec un très beau message sur les réseaux sociaux accompagné d’une photo dans laquelle on peut apercevoir la main du nouveau-né avec ceux de leurs parents.

Le célèbre couple a déclaré être amoureux de l’arrivée de leur fille dans ce monde et s’est félicité en s’annonçant comme ambassadeurs de bonne volonté.

Nous flottons amoureux et nous nous émerveillons de l’arrivée saine et sûre de notre fille, a partagé le couple.

Orlando Bloom et Katy Perry ont déclaré avoir ouvert une page de dons pour célébrer le nouveau cœur de leur petite fille et que ces vagues iraient à l’UNICEF.

Les nouveaux parents ont exprimé leur inquiétude pour les femmes qui accouchent dans des conditions inappropriées et qui mettent leur vie et celle de leur bébé en danger.

Pour célébrer le cœur que nous connaissons déjà pour notre fille, nous avons créé une page de dons pour célébrer l’arrivée de DDB. En les soutenant, vous soutenez un départ sûr dans la vie et réinventez un monde plus sain pour chaque enfant. Nous espérons que votre ♥ ️ s’épanouira avec générosité, a ajouté le couple.

Récemment, Katy Perry a fait sensation en se montrant naturellement comme une nouvelle mère, avec ce que les changements dans son corps impliquent et de nombreuses stars et adeptes ont applaudi cette star.