Le nombre d’élèves fréquentant l’école primaire en Angleterre est nettement plus élevé que lors du premier lock-out, un sur cinq fréquentant physiquement les cours la semaine dernière.

Les données du ministère de l’Éducation (DfE) montrent que 21% des élèves du primaire recevaient un enseignement en classe au 13 janvier, soit 5% (un élève sur 20) des élèves du secondaire.

En fait, la fréquentation sur place des élèves du primaire lors du premier verrouillage était d’environ 4% et de 1% dans les écoles secondaires, selon l’analyse du gouvernement.

Les élèves des écoles et des collèges en Angleterre, à l’exception des enfants des travailleurs clés et des élèves vulnérables, ont été invités à apprendre à distance jusqu’à la mi-février en raison de restrictions plus strictes.

Mais environ 709 000 enfants de travailleurs critiques étaient présents le 13 janvier – ce qui représente 72 pour cent de tous les élèves présents la semaine dernière.

Les données suggèrent également une baisse significative du pourcentage d’élèves vulnérables, ceux qui sont en contact avec les services sociaux, ou qui ont des besoins éducatifs spéciaux ou des handicaps, fréquentant l’école.

Quatre-vingt pour cent ont opté pour l’enseignement à domicile

Il a constaté qu’environ 34 pour cent de tous les élèves titulaires d’un EHCP (plan d’éducation, de santé et de soins) inscrits dans les écoles publiques étaient présents le 13 janvier, contre 75 pour cent le 16 décembre, alors que c’était à l’époque où les écoles étaient ouvertes.

Les chiffres du DfE montrent également que 239103 ordinateurs portables et appareils, essentiels pour empêcher les enfants issus de milieux défavorisés d’apprendre à domicile, ont été envoyés dans des conseils, des fiducies d’académie, des écoles et des collèges à travers l’Angleterre depuis le 4 janvier, lorsque le dernier verrouillage a été annoncé.

Au total, 801 524 ordinateurs portables et tablettes ont été livrés ou expédiés pour aider les élèves à accéder à l’enseignement à distance depuis le début du programme.

Les chiffres sont survenus alors que Downing Street a réitéré le désir d’ouvrir les écoles «dès que possible», après que le médecin-chef adjoint, le Dr Jenny Harries, ait suggéré qu’une approche régionale pourrait être adoptée pour décider du retour des élèves anglais.

Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders, a déclaré que l’augmentation du nombre d’élèves dans les écoles, par rapport au premier verrouillage, a mis le personnel sous «une pression énorme» pour jongler entre l’enseignement en face-à-face et l’apprentissage à distance pour les domicile.

Il a déclaré: «Cela a également soulevé des inquiétudes quant au nombre d’enfants qu’il est sécuritaire d’avoir dans les écoles à une époque où le Premier ministre a conseillé aux gens de rester à la maison et de sauver des vies.

«Nous n’avons toujours pas eu de réponse claire du gouvernement sur cette question cruciale.»