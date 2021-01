T

Le nombre de Londoniens souffrant d’un arrêt cardiaque au cours de la première vague de la pandémie a grimpé de 81 pour cent – avec seulement un pour cent environ survivant.

Des recherches choquantes publiées par le London Ambulance Service aujourd’hui révèlent l’impact de Covid – et les implications en chaîne du retard des équipes d’urgence parce que le service est inondé de 999 appels.

Au total, 3 122 Londoniens ont subi un arrêt cardiaque entre le 1er mars et le 30 avril, contre 1 724 l’année précédente.

Seules 49 personnes sont sorties de l’hôpital vivantes – contre 70.

Les chercheurs du LAS, Rachael Fothergill et Adam Smith, ont déclaré qu’il y avait une «corrélation claire» entre l’augmentation des infections à Covid et le nombre de personnes souffrant et décédant d’un arrêt cardiaque – avec cinq arrestations supplémentaires par jour pour 100 nouveaux cas.

Leur recherche est la première au Royaume-Uni à montrer le lien entre Covid et les décès par arrêt cardiaque. On pense également qu’il met en évidence l’impact sur les personnes qui ont trop peur pour se faire soigner pour d’autres conditions médicales en raison de la peur d’attraper le covid dans les hôpitaux.

Les ambulances ont mis plus de temps à arriver sur les lieux, prenant en moyenne 9,3 minutes, dépassant ainsi l’objectif de sept minutes du NHS pour les urgences mettant la vie en danger.

Les personnes qui composaient le 999 ont attendu en moyenne trois minutes 20 secondes pour que leur appel soit répondu en raison des absences du personnel des centres d’appels de la LAS – contre sept secondes avant la pandémie.

Les ambulanciers paramédicaux ont encore été retardés sur les lieux du fait de devoir revêtir un EPI complet avant de pouvoir évaluer le patient.

Le nombre d’appels vers LAS a augmenté de 14 pour cent pour atteindre 366 039 au cours de la période de deux mois, bien que des équipages aient été envoyés à 11 930 reprises, en baisse de 6% par rapport à l’année précédente.

Mais les médecins arrivant sur les lieux ont fait moins de tentatives pour réanimer les patients, passant de 39% à 36%.

Sur les 1 135 patients sur lesquels une réanimation a été tentée, seulement 4,4% étaient en vie 30 jours plus tard – ce chiffre tombant à 1% parmi les patients connus ou soupçonnés d’avoir Covid.

Le premier cas de Covid a été signalé à Londres le 12 février. Les infections ont culminé le 4 avril lorsque 892 nouveaux cas par jour ont été diagnostiqués – bien qu’il y ait eu beaucoup moins de tests disponibles que dans les vagues ultérieures de la pandémie.

Les personnes souffrant d’un arrêt cardiaque étaient plus âgées que la normale (âge moyen de 71 ans) et étaient plus susceptibles de provenir des communautés BAME.

On pense qu’environ un quart des patients en arrêt cardiaque ont Covid. Ces personnes étaient moins susceptibles de pouvoir être réanimées.

Les chercheurs ont déclaré: «Nos résultats soutiennent fortement un lien entre Covid-19 et la survenue d’arrêts cardiaques hors de l’hôpital.

«Qu’un tel lien soit le résultat direct de la physiopathologie de la maladie, ou plus largement lié à des facteurs indirects, comme une réticence à accéder à une assistance médicale pour des conditions préemptant un arrêt cardiaque, des modifications de l’offre et des infrastructures de soins de santé, ou même la les restrictions sociétales qui ont accompagné la pandémie restent à déterminer. »

Ils ont déclaré que la nécessité de porter un EPI, les 45 000 appels supplémentaires vers le SVL et les délais de réponse aux appels plus longs «peuvent avoir contribué à l’allongement des délais de réponse, ce qui peut avoir un effet négatif sur le résultat».

Ils ont averti que les services d’ambulance devaient se préparer à «une augmentation considérable» des arrêts cardiaques à mesure que la pandémie s’aggravait «et que le système de santé dans son ensemble devra veiller à ce qu’une attention adéquate soit accordée à la prévention des décès indirects».