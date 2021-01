M

Plus de 800 chaînes de restaurants, bars et cafés ont fermé depuis le début de la pandémie de Covid, selon une étude compilée pour le Evening Standard.

Covid a fait des ravages sur les flux de trésorerie des opérateurs du secteur des loisirs, car ils ont été forcés à plusieurs reprises de fermer ou d’ouvrir uniquement sous des restrictions strictes pour assurer la distanciation sociale.

Les données compilées pour le Evening Standard ont montré que lorsque les administrations et les accords volontaires des entreprises sont inclus, les chaînes comptant 6231 points de vente ont été affectées.

Cela se compare à 593 fermées au cours des deux années précédentes, qui comprenaient les remaniements d’entreprise ponctuels chez Patisserie Valerie et The Restaurant Group, représentant près de 150 fermetures.

De nombreux autres sites indépendants et familiaux ont fermé au cours de la période.

Les CVA sont utilisées lorsqu’un groupe doit renégocier des dettes avec ses créanciers et passe généralement par des accords pour réduire ses loyers et fermer des points de vente.

Le gouvernement a offert des subventions aux entreprises forcées de fermer, mais ils disent que cela est insuffisant et ont demandé que les taux des entreprises et l’allégement de la TVA soient prolongés au-delà du mois d’avril pendant qu’ils se remettent sur pied.

De nombreux investisseurs en capital-investissement du secteur ont été anéantis par la pandémie, y compris des équipes de direction entrepreneuriales ayant des participations dans leurs entreprises.

Cependant, il y a des espoirs que les vaccins déclencheront une recrudescence des sorties en raison de la demande refoulée pendant les verrouillages.

Les chaînes de restaurants décontractés ont été particulièrement touchées, avec d’importantes fermetures, notamment 185 Frankie & Bennys et Chiquitos, 91 Big Tables, 75 dans les chaînes Zizzi et Ask et 73 Pizza Expresses.

en relation

Les fermetures de cafés à emporter comprennent 36 Pret A Mangers, 19 à Abokado, 14 à Tossed et 12 à Chilango.

Les pubs et les bars ont été les moins touchés, mais Greene King et M&B en ont fermé 45 à eux deux.

Les chiffres sont basés sur des chiffres accessibles au public et peuvent ne pas être concluants.