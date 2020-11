Plus de licenciements! Disney dira au revoir à 32 mille employés en 2021 | AP

Une fois de plus, de mauvaises nouvelles arrivent pour le personnel de DisneyMalheureusement, le contingent sanitaire continue de faire des ravages et a récemment annoncé qu’au début de l’année prochaine, ils licencieraient plus de 30 000 employés.

Malheureusement, des millions de personnes ont été sans travail en raison du virus actuel qui a commencé à la fin de 2019 et continuera malheureusement de se produire, même dans les grandes sociétés à capitaux solides.

Selon une nouvelle déclaration de The Walt Disney Company, des milliers d’employés va perdre leur emplois pour le premier semestre de l’année prochaine, des nouvelles malheureuses dans une perspective qui ne semble toujours pas prometteuse.

Et il est surprenant de voir à quel point même la société de la souris a jugé nécessaire de recourir à des mesures extrêmes pour rester à flot dans l’industrie du divertissement, notamment en se débarrassant de son personnel.

Depuis le début de la crise mondiale en mars, Disney a vu ses flux de revenus affectés et l’ordonnance de confinement l’a contraint à fermer des parcs d’attractions, des événements interactifs et à annuler les projections de ses films dans presque tous les cinémas.

À la mi-avril, il a commencé par les coupures et à la fin de septembre, il a annoncé d’autres licenciements, à cette occasion de 28 000 personnes.

Maintenant, le nombre est mis à jour et l’horizon semble encore plus gris pour d’innombrables personnes dont la vie quotidienne se reflète dans les bénéfices qu’elles réalisent grâce au temps qu’elles consacrent. Disney Et dans son rapport annuel pour l’exercice clos le 3 octobre, The Walt Disney Company écrit:

“En raison du climat actuel, y compris les impacts du C0VID-19, et de l’environnement changeant dans lequel nous opérons, la Société a généré des gains d’efficacité dans sa dotation en personnel, notamment en limitant l’embauche à des rôles commerciaux critiques, en octroyant des licences et en réduisant validité”.

Dans le cadre de ces actions, l’emploi d’environ 32 000 employés principalement dans les parcs, les expériences et les produits prendra fin au premier semestre de l’exercice 2021. De plus, au 3 octobre 2020, environ 37 000 employés dont la mise à pied n’était pas prévue étaient en licence en raison de l’impact du C0VID-19 sur nos activités. »

Il est important de mentionner que Disney Il possède plusieurs parcs d’attractions et autres entreprises dédiées aux visites publiques, cependant, le faible afflux de ces derniers mois a forcé les chiffres rouges et l’entreprise doit faire ce qui est le mieux pour elle-même.

Malheureusement, 2021 n’est toujours pas considérée comme une année prometteuse pour la souris et ses employés, car elle doit encore passer de nombreux tests jusqu’à ce qu’elle retrouve la ligne qu’elle connaissait auparavant concernant ses parcs à thème, même si elle ne sera probablement plus jamais la même.

Cependant, Disney continue avec un avenir radieux dans les médias audiovisuels, car même si pour le moment elle ne peut pas beaucoup tirer parti du grand écran, la société concentre toute son attention sur Disney +, la plate-forme de streaming qui a été activée l’année dernière dans Aux États-Unis et il y a seulement quelques semaines en Amérique latine.

Ce service représente les plus gros paris de l’entreprise, notamment avec “The Mandalorian”, le joyau de Lucasfilm qui maintient pour l’instant “Star Wars” à flot; en fait, demain il y aura un chapitre très spécial pour les adeptes de cette production et un célèbre personnage d’animation fera son apparition.

Alors qu’avec Marvel Studios, ils ne sont pas loin derrière, depuis la sortie de “WandaVision” le 16 janvier prochain, la mini-série tant attendue mettant en vedette Scarlet Witch and Vision qui apparemment arrivera pour donner une tournure au MCU et dans les futurs titres nous attendent également comme “Loki” et “The Falcon and the Winter Soldier”.

C’est ainsi que la nouvelle étape des super-héros merveille est sur le point de commencer et Kevin Feige a de nombreuses idées, tant pour le petit écran que pour le grand.

Nous espérons que 2021 se développera normalement pour la phase 4, depuis ce 2020, nous n’avons pas eu une seule première de film avec les personnages que nous connaissons et d’autres qui étaient sur le point d’être présentés.

