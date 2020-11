E

La police de xtra sera de service à Londres ce soir pour protéger les rues principales, les centres de transport et d’autres lieux potentiellement vulnérables en réponse aux craintes accrues d’une attaque terroriste à la suite des assassinats islamistes à Vienne et en France.

Scotland Yard a déclaré que les Londoniens ne devraient pas être «alarmés» par la présence policière accrue, mais a exhorté les gens à signaler tout ce qui «ne semble pas bien».

L’appel fait suite à une augmentation du niveau officiel de menace terroriste de la Grande-Bretagne, qui est passé de «substantiel» à «grave».

Cela signifie qu’une attaque est considérée comme «hautement probable» dans un mouvement qui a été provoqué par le déchaînement de dimanche soir à Vienne dans lequel quatre personnes ont été tuées et plusieurs autres gravement blessées par le partisan de l’État islamique Kujtim Fejzulai.

La police autrichienne pense maintenant que Fejzulai, qui avait été libéré prématurément d’une peine de 22 mois pour sa tentative infructueuse de se rendre en Syrie pour rejoindre l’EI, a agi seul et non avec un complice comme on le craignait à l’origine.

Le ministre autrichien de l’Intérieur, Karl Nehammer, a déclaré que Fejzulai, qui avait la nationalité autrichienne et macédonienne, avait été libéré en décembre après avoir convaincu les autorités qu’il avait abandonné ses opinions extrémistes.

en relation

Fejzulai a été abattu par la police peu de temps après avoir commencé son attaque, dans laquelle il a utilisé un fusil automatique pour tirer sur des personnes profitant d’une soirée dans un quartier du centre de Vienne bordé de bars et de cafés. Il portait également un pistolet et une machette et portait une fausse ceinture de suicide.

Au total, 14 personnes ont été arrêtées en Autriche dans le cadre de l’attaque lors de raids à Vienne, dans la ville de St Pölten et dans la ville de Linz.

Deux autres hommes, âgés de 18 et 24 ans, ont également été arrêtés dans la ville suisse de Winterthur, près de Zurich.

Winterthur a déjà fait l’objet d’enquêtes sur des extrémistes présumés en Suisse. En septembre, un homme surnommé «l’émir de Winterthur» par les médias suisses a été emprisonné pendant 50 mois pour avoir recruté pour l’État islamique.