Moins de quatre personnes sur dix âgées de plus de 80 ans ont reçu le coup du Covid-19, a déclaré aujourd’hui Matt Hancock.

Mais il a admis que le déploiement pourrait être accéléré si davantage de fournitures de tirs pouvaient être livrés.

«Nous avons maintenant vacciné plus de 40% de tous les plus de 80 ans», a-t-il déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4.

«Le déploiement se déroule très rapidement.

«Nous avons des milles d’avance sur n’importe où en Europe.»

Mais il a refusé de donner des chiffres sur l’approvisionnement hebdomadaire des jabs, ce qui soulèvera inévitablement des questions quant à savoir s’ils seront livrés dans les délais.

M. Hancock a déclaré à Good Morning Britain d’ITV que le déploiement du vaccin était effectué selon un système de distribution «juste à temps», car les approvisionnements en doses d’Oxford / AstraZeneca et de Pfizer / BioNTech, dont le gouvernement a commandé 100 millions et 40 millions de coups respectivement.

Mais certains médecins généralistes doivent suspendre leur travail de vaccination, après l’avoir administré à leurs patients à haut risque, et M. Hancock a ajouté que le déploiement serait plus rapide s’il y avait plus de fournitures.

Les derniers chiffres montrent que le gouvernement doit encore augmenter considérablement les vaccinations pour atteindre au moins deux millions par semaine pour pouvoir atteindre l’objectif de mi-février.

«L’approvisionnement en vaccin est le facteur limitant du taux et nous devons nous assurer que le vaccin est distribué à tout le monde dans un premier temps à partir de 80 ans, puis il aura plus de 70 ans le 15 février», a expliqué le Secrétaire à la santé.

«Nous avons la capacité de sortir ce vaccin, le défi est que nous devons obtenir l’approvisionnement.

«L’offre augmentera au cours des deux prochaines semaines et cela signifie que le rythme très rapide auquel nous nous dirigeons en ce moment continuera de s’accélérer au cours des prochaines semaines, c’est pourquoi je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie pour Toucher la cible.”

L’objectif de la mi-février est d’offrir le vaccin à toutes les personnes âgées de 70 ans et plus, aux résidents et au personnel des maisons de soins, aux travailleurs de la santé et des services sociaux de première ligne, ainsi qu’à d’autres personnes vulnérables à Covid.

Le professeur Anthony Harnden, vice-président du comité mixte sur la vaccination et l’immunisation, a déclaré à Sky News que des mesures telles que la distanciation sociale seront nécessaires «pendant un certain temps encore», même parmi ceux qui ont reçu le coup.

«Nous devons être très clairs sur le fait que la vaccination préviendra la maladie chez les individus, mais elle n’empêchera peut-être pas ces individus de se transmettre à d’autres», a-t-il déclaré.

«Donc, même si vous avez été vacciné, vous n’êtes peut-être pas complètement protégé vous-même, vous risquez de transmettre à d’autres, donc je pense que nous devrons prendre des précautions supplémentaires en termes de distanciation sociale, de porter des masques, pour un pendant encore. »

Il a ajouté: «Il y a de la lumière au bout du tunnel et certainement d’ici début mars, nous devrions voir une forte baisse des hospitalisations et des décès.»

Le nombre de personnes au Royaume-Uni qui ont reçu une première dose d’un vaccin Covid-19 mardi est de plus de 2,4 millions, selon les chiffres du gouvernement, contre près de 2,3 millions lundi.

Quelque 84 187 premières doses ont été administrées en Irlande du Nord, en plus des 2 080 280 en Angleterre, 91 239 au Pays de Galles et 175 942 en Écosse, pour un total britannique de 2 431 648.

Jusqu’à présent, 412 167 secondes doses ont été administrées au Royaume-Uni, dont 393 925 en Angleterre, 97 au Pays de Galles, 15 288 en Irlande du Nord et 2 857 en Écosse.

En Irlande du Nord, il y a eu une augmentation quotidienne de 6 182 premières doses et de 1 339 secondes doses.