Un siècle chant d’amour, l’héritage laissé par Armando Manzanero | Instagram

Il est tombé amoureux de paroles telles que “Nous sommes Novios”, “Tu me manques”, “Cet après-midi j’ai vu pleuvoir”, “J’adore”, “Avec toi j’ai appris”, parmi tant d’autres, Armando Manzanero a consacré plus d’un demi-siècle à la musique et sa carrière consiste en un grand héritage.

Considéré comme le “roi du romantisme” incarnant dans chacune de ses paroles les chocs de l’amour, des chansons pour tomber amoureux et aussi vivre le duel après un adieu, des phrases de grands succès … “Entre toi et moi il n’y a rien de personnel” “Le mien , parce que tu n’arrêteras jamais de me nommer “,” Quelle tristesse, que tout notre amour ait été perdu, parce que nous n’avons rien laissé de construit “, etc.

Mais sans aucun doute, personne comme lui n’aurait pu consacrer une de ses chansons à ce facteur “si important et qu’il manque toujours”, comme il le soulignait au début de la chanson, sans aucun doute aujourd’hui tout le monde pourra dire “Nous avions besoin de temps”, pour profiter davantage de vos chansons Armando Manzanero.

Le compositeur du Yucatan et l’un des paroliers les plus renommés du Mexique était jusqu’à aujourd’hui l’un des joyaux que l’industrie de la musique hispanique chérissait avec une grande fierté.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

De grandes personnalités du milieu artistique se sont inspirées de ses thèmes, les paroles de “J’aime“Le hit du compositeur en (1967), est peut-être l’une des paroles qui a été interprétée par un grand nombre d’artistes de la stature de Plácido Domingo, Juan Gabriel, Alejandro Sanz, et celle que le groupe” Bronco “a inclus dans une de ses interprétations.

“La révélation du boléro”

C’était Armando Manzanero, comme Frank Sinatra était pour les États-Unis. «Quand le boléro à la retraite est déjà donné à l’action du rock et à la ballade nord-américaine, une voix inattendue prend racine, sans l’élan décoratif des ténors, ni la plénitude suburbaine des chanteurs de la Sonora Matancera, avec l’intuition semi-jazz qui clarifie la chanson romantique ” comme l’a décrite Carlos Monsivais.

C’est dès son plus jeune âge qu’Armando Manzanero a déjà développé un intérêt pour la musique, à l’âge de huit ans il manifestera quel serait le but auquel il consacrerait toute sa vie.

Le compositeur de 85 ans né en 1935, a grandi dans la péninsule du Yucatan, d’une famille de musiciens, est né avec un talent naturel, son père était le fondateur d’un orchestre, sa mère, une danseuse et sa grand-tante dirigeait une école de Beaux-Arts, c’est à elle qu’un jour elle dirait: «Tante Julia, je veux être musicienne».

Une carrière composée de plus de 400 chansons écrites par le célèbre compositeur, il a enregistré au moins 20 albums a laissé les grands classiques mondiaux, évoqués plus haut.

De même, il a composé des chansons pour des personnages tels que Luis Miguel, qui a également inclus des paroles de l’artiste, “Te Extraño”, “Nous avions besoin de temps”, etc. Alejandro Sanz et Tony Bennet, certaines paroles de feuilletons sont également nées de l’ingéniosité du parolier mexicain.

Aujourd’hui, la Société des auteurs et compositeurs du Mexique regrette profondément le départ de celui qui jusqu’à tout récemment a été président de l’association pendant 10 ans. “L’âme romantique du Mexique et du monde est en deuil.” “Le grand enseignant est parti”, a écrit la Société dans un communiqué.

C’est en 2010 que les Grammys latins lui ont décerné la reconnaissance de son “excellence musicale”. En 2018, il a été décoré dans un autre hommage où il a interprété “Adoro” en langue maya lors de la cérémonie organisée à Chichén Itzá, dans laquelle ils l’ont accompagné. des personnages tels que Tania Libertad, Eros Ramazzoti ou le cubain Paquito D’Rivera.

En ce 2020, Manzanero a pu voir sa carrière reconnue lors d’un hommage spécial rendu au milieu des Billboard Awards où le compositeur lui-même a joué du piano de Floride avec l’interprète Luis Fonsi, Pablo Alborán, Jesús Navarro et Joy Huerta du groupe Jessey & Joy .

Vous pouvez également lire Merci pour beaucoup! ils donnent le dernier adieu à Armando Manzanero

C’était au petit matin de ce lundi que la nouvelle envahissait le monde de la musique avec tristesse avant le départ du compositeur Armando Manzanero, ceci après une série de complications dérivées de la contagion par Covid-19, sans aucun doute une grande perte, “Le professeur ” il est parti!”