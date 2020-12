M

du minerai d’une tonne de cocaïne, d’une valeur de 100 millions de livres sterling, a été retrouvé caché dans une cargaison de pulpe de banane.

Les 1060 kilogrammes de cocaïne dissimulés ont été découverts cachés dans un conteneur d’expédition dans le cadre d’inspections de routine de la force frontalière au dépôt de London Gateway dans l’Essex le mois dernier.

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré: «Les drogues alimentent la criminalité et détruisent des vies.

«Les drogues de classe A comme la cocaïne infligent des dommages inimaginables à nos citoyens et à nos communautés, brisant des vies et alimentant des niveaux obscènes de violence, de désordre et de criminalité.

«Cette saisie importante de drogue envoie un message clair aux criminels au Royaume-Uni et à l’étranger qui cherchent à faire passer de la drogue en contrebande ou à travers le Royaume-Uni: vous ne réussirez pas et nous utiliserons chaque pouce de nos pouvoirs d’application de la loi pour traquer et empêcher les drogues d’arriver. au Royaume-Uni. »

(

C’est la deuxième plus grande expédition trouvée dans l’Essex en deux mois

/ PA)

La découverte du 12 novembre marque la deuxième plus grande cargaison de cocaïne à être découverte dans le port d’Essex en l’espace de deux mois.

En septembre, des officiers de la Border Force National Deep Rummage Team ont découvert 1 155 kilogrammes de cocaïne dans une cargaison de papier également à destination d’Anvers.

La National Crime Agency (NCA) enquête sur les découvertes pour identifier les personnes impliquées, bien que les deux envois ne semblent pas être liés.

en relation

Le commandant de la branche de la NCA, Jacque Beer, a déclaré: «Il s’agissait de saisies importantes qui représenteront un coup dur pour les groupes du crime organisé impliqués, ce qui signifie moins de profits à réinvestir pour eux.

«Bien que le Royaume-Uni n’ait pas été la destination finale pour l’un ou l’autre des envois, il est probable qu’au moins une partie aurait fini par être vendue dans nos rues.

«La NCA travaille avec des partenaires chargés de l’application de la loi au Royaume-Uni, en Europe et dans le monde pour cibler les réseaux criminels derrière le trafic de drogue et perturber leurs activités.»