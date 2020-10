Plus il y a de Netflix, la série spatiale “Away” est annulée, ils ne reviendront pas | INSTAGRAM

Du pari principal, destiné à être un succès retentissant, il est devenu l’un de ce qui devient une longue liste de séries annulées en seulement six semaines par Netflix.

Le tour de l’espace réalisé par “Une façon”, la nouvelle série Netflix, vient d’être annulée après avoir diffusé une seule saison de 10 épisodes, et tout semble indiquer que la raison en est que la série a généré un coût élevé, ce qui n’était pas justifié par le public qui eu dans ces premières semaines au sein de la plate-forme.

Sorti au début septembre sans trop de bruit, même si ce n’était pas mal pour lui de faire confiance aux tops de Netflix, «Away» a opté pour une approche dramatique dans laquelle ils accordaient beaucoup de poids à ce qui se passait sur Terre.

La série, créée par Andrew Hinderaker, dramaturge de renom, en charge de plusieurs productions de la majeure en streaming, était une proposition différente, car elle se concentrait sur la science-fiction émotionnelle.

Il nous a raconté l’histoire de l’astronaute Emma Green, jouée par Hilary Swank, qui a dirigé la première mission humaine sur notre planète voisine, Mars, cependant, Green a dû faire face à deux énormes défis, pour cela et plus, cela promettait d’être un excellent durer de nombreuses saisons, même si cela n’a pas été considéré de cette façon.

Ces défis consistaient à surmonter les obstacles qu’elle et son équipage courageux et compétent se trouvaient à bord du navire, et le principal, et apparemment plus compliqué: faire face à l’énorme distance qui la séparait de son mari bien-aimé (Josh Charles) et sa fille bien-aimée (Talitha Bateman).

Comme le montre le résumé de la série, au sein de Netflix: “Hilary Swank a dû faire face aux problèmes du navire vers Mars et au fait d’avoir laissé sa famille sur Terre”.

Et clairement, cet aspect plus émotionnel pourrait être compris en voyant qui était derrière le projet en tant que producteur exécutif: Jason Katims, le plus grand représentant du drame, qui a laissé sa marque dans des productions renommées telles que “Friday night lights”, “Rise” ou ” Parenthood »sur votre CV.

Bien que, apparemment, il n’y avait pas assez de téléspectateurs qui ont décidé de sympathiser avec le capitaine joué par le vainqueur de deux Oscars, un détail qui fait douter les producteurs, car ils pensaient qu’inclure le gagnant dans le casting de la série aurait plus d’impact .

Et, voyant que la réaction du public n’était pas ce à quoi on s’attendait, ceux qui restent en charge de quel contenu reste sur la plateforme et de celui qui sort, au lieu d’attendre que plus d’intérêt soit suscité par le public, et que plus d’utilisateurs trouvent la série dans le catalogue, Netflix préfère tourner la page et se concentrer sur d’autres projets qui pourraient éventuellement réussir dès le premier jour.

C’est la énième mauvaise nouvelle que Netflix a donnée à ses abonnés ces derniers mois, c’est vrai, on a déjà perdu le compte des productions qui ont été touchées, notamment après l’annulation de “GLOW”, “Les aventures effrayantes de Sabrina”, “Ce m1erd @ me surpasse” et “The Society” car il était difficile de les abattre, de même, le budget a dû être de plus en plus augmenté en raison de ces temps actuels de contingence sanitaire mondiale.

Les autres séries qui ont été ajoutées à la liste de celles annulées, ce 2020 sont “Inestiable”, “Turn up Charlie”, “Mesías”, “V Wars”, “Soundtrack”, “Spinning Out”, “AJ and the Queen “,” Next in Fashion “,” Altered Carbon “, entre autres.

Bien qu’il soit nécessaire d’ajouter cela, la plate-forme de streaming n’a publié aucune déclaration concernant l’annulation de la série.