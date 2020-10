Plus intense!, Noelia assure “vous verrez tout, tout” | Instagram

S’il ne s’agit que de fans, la belle chanteuse Noelia est une experte. Le partenaire de Jorge Reynoso a déjà ravi ses plus fervents admirateurs avec un contenu exclusif sur la célèbre page, où il prétend pouvoir voir «tout, tout» d’elle.

L’interprète de Tú, vient de partager une vidéo avec laquelle la chanteuse cherche à réunir plus d’abonnés Instagram sur sa page exclusive et définitivement, Noelia laissé beaucoup en redemander.

Sans se souvenir de Jorge Reynoso, le célèbre a dansé et modelé le plus coquin pour la caméra dans ce qui semble être l’un de ses élégants restaurants et bien sûr, la vidéo a été partagée sur Instagram.

Cela peut vous intéresser: la chanteuse Noelia sera récompensée comme Entrepreneur Leader!

Dans l’enregistrement, vous pouvez voir Noelia vêtue d’une tenue qui rappellera à beaucoup de Shakira à ses débuts, mais en enseignant beaucoup plus, car elle a choisi des leggings en latex noirs ajustés et très ajustés qui montraient ses courbes à la perfection et sur le dessus. , un petit haut et des bretelles qui la rendent vraiment spectaculaire; Ça pourrait bien être une belle catwoman!

L’enregistrement, qui a un éclairage qui fait voler nombre de leurs imaginations, était accompagné d’un texte qui augmentait cette action, la belle Noelia assure qu’ils pourront tout voir!

VOUS POUVEZ TOUT VOIR, TOUT. ce que vous ne pouvez pas voir ici … Je vous attends maintenant sur mon compte Only Fans. N’ATTENDEZ PAS PLUS , a écrit le célèbre à côté de la vidéo.

La publication partagée il y a 12 heures a dépassé les 18 mille reproductions sur le compte Instagram officiel de la chanteuse, dans lequel elle compte plus de 1,3 million d’abonnés.

Noelia s’est avérée être une femme assez forte, belle, talentueuse et décomplexée; La chanteuse est devenue femme d’affaires et s’est aventurée dans divers domaines, de la musique à l’industrie médicale.

La belle interprète, malgré de nombreuses activités, n’a pas mis de côté sa passion pour la musique et faisait juste la promotion de ses derniers singles lorsque le coronavirus a commencé à provoquer l’annulation d’événements et de célébrations. Mais Noelia Elle a commencé à être plus active que jamais et a montré son immense cœur, car avec son mari Jorge Reynoso, ils ont décidé de soutenir les médecins dans ces moments difficiles et ont commencé à leur fournir de la nourriture de leurs restaurants.

Musique, restos, Only Fans, … y a-t-il quelque chose que la belle chanteuse ne fait pas bien? Il semble qu’elle ne le fasse pas, car elle a également lancé ses capsules désinfectantes, idéales pour lutter contre le virus qui attaque le monde entier.

Noelia a récemment fait la manchette pour avoir appris qu’elle était bannie de la télévision, la raison? Pour avoir soutenu les enfants de José José après son départ et commencé un combat pour son corps, qui a finalement été incinéré et ses cendres se répandit entre les États-Unis et son cher Mexique.

Jorge Reynoso a montré le soutien inconditionnel qu’il a pour son partenaire et s’est prononcé contre ceux qui ont décidé de mettre leur veto au célèbre chanteur.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Le partenaire de Noelia a assuré qu’ils affrontaient un groupe de “cannibales et de vermine” et ils ont gagné de nombreux ennemis en affrontant Sarita Sosa.

En conséquence, Univisión a opposé son veto à Noelia. Noelia est bannie d’Univision. Il leur est interdit de mettre Noelia sur l’écran de l’Univision, donc ils le savent, a partagé Reynoso, agacé Ventaneando.

Mais non seulement cela a été une nouvelle de la célèbre, se déplaçant vers des choses plus gentilles, cette année, elle a révélé qu’elle allait louer un utérus, le tout pour réaliser son rêve de devenir mère. Cette belle femme a sûrement beaucoup d’amour dans son bon cœur pour donner un enfant et lui donner le meilleur d’elle-même. Toutes nos félicitations!.