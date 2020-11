Plus que Brad Pitt!, Jennifer Aniston amoureuse d’un seigneur | AP

Tous ses fans s’y attendaient, Jennifer Aniston y est finalement parvenue, le protagoniste de “Friends” a été écrasé par un prince. ¿Brad Pitt, serait-il finalement oublié?

Ils révèlent que le nouveau et chanceux garçon qui allait reprendre le cœur de l’histrionique appartient à une grande excision, était l’interprète de Rachel qui l’a partagé avec ses disciples.

Tout semble indiquer que c’était le coup de foudre de la part de la célèbre Américaine et elle a donc fait savoir à tous ses followers après avoir partagé une photo de la propriétaire de son cœur.

L’image d’un mystérieux et tendre reconnu comme “Lord Chesterfield“qui en quelques secondes a réussi à gagner toute l’affection et aussi le réalisateur et le producteur.

La star de cinéma a dévoilé le 11 octobre une vidéo où apparaît l’image du garçon qui a réussi à la conquérir, l’homme chanceux, qui fait désormais partie de la vie et du cœur de la célèbre star de cinéma.

Il ne fait aucun doute que l’interprète de 51 ans aime la nature et prend de sérieux engagements envers la vie animale Aujourd’hui “Lord Chesterfield” est un petit garçon très chanceux, mais surtout très gâté par sa nouvelle maman.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Le mignon chiot blanc appartient à une race de Labrador et n’a que 4 mois, le nouveau membre qui a déjà été baptisé par Aniston est arrivé grâce à une fondation qui travaille à but non lucratif “ The Wagmor Pet Hotel & Spa ” (un endroit qui protège et recherche des foyers décents pour les chiens en état de la rue).

Parallèlement à la publication, il y a une vidéo qui, comme cela s’est produit avec l’actrice, a ainsi touché tous ses fans.

Salut! J’aimerais vous présenter le nouveau membre de notre famille … c’est Lord Chesterfield (très fatigué). Il a volé mon cœur immédiatement. Un énorme merci à @wagmorpets pour le travail incroyable qu’ils accomplissent. Reconnaissant d’avoir pris si bien soin de ces sauvetages et de leur avoir trouvé leur foyer pour toujours, a écrit l’histrionique.

Immédiatement, plusieurs personnes ont réagi avec amour à la publication du lauréat des Emmy, notamment des personnalités telles que Rita Wilson, Millie Bobby Brown, Poppy Delevingne, Beth Stern, Maria Sharapova, Julianne Moore entre autres, elles lui ont adressé de nombreuses félicitations et bons voeux.

Il est à noter qu’Aniston a reçu le tendre Lord dans une famille déjà composée de deux beaux chiens: un pit-bull nommé Sophie et un bâtard Schnauzer qu’elle appelle Clyde.

De même, elle a partagé son amour avec d’autres animaux à quatre pattes à fourrure, un berger allemand, “Dolly” qu’elle avait à ses côtés lors de son mariage avec Justin Theroux, mais ils l’ont tous deux perdu en juillet 2019. Cela a signifié un moment très difficile pour l’actrice car elle le considérait comme quelqu’un de très important dans sa vie.

Aujourd’hui, Jennifer Aniston est accompagnée d’autres amis et maintenant Lord Chesterfield qui donnera beaucoup de joies et de méfaits à l’histrionique.

Ils seront sûrement des chiens très heureux à côté de l’artiste puisqu’apparemment, c’est une femme qui aime et se soucie beaucoup de ses fidèles compagnons.Dans certaines publications, vous pouvez voir la belle actrice se promener avec eux, même à une occasion où elle a partagé le moment où il emmène son chien Clyde au travail.

Le meilleur ami d’une fille … emmenant Clyde au travail », a écrit le fidèle fan de chiens dans le post.

Vous pouvez également lire l’histoire d’amour de Jennifer Aniston dans “Friends” selon un nouveau livre

On ne pouvait douter que la célèbre star hollywoodienne décidera à un moment donné d’adopter plus d’animaux, ce qui a même été confirmé dans certaines interviews, le titre considéré comme «la plus belle femme du monde» accordé par People a révélé qu’elle aimerait avoir des moutons, des cochons , alpagas, chèvres, etc. Maintenant, cet espace va manquer.