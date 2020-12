Un nouveau rapport suggère que Cobra Kai pourrait voir des acteurs familiers de la franchise cinématographique revenir pour sa troisième saison sur Netflix. Murphy’s Multiverse suggère que Tamlyn Tomita et Yuji Okumoto entreront dans la série à succès lors de son retour pour sa nouvelle saison. Les deux acteurs sont apparus dans Karate Kid Part 2, avec Okumoto jouant Chosen Toguchi et Tomita jouant Kumkilo. Le point de vente n’a pas fourni d’informations supplémentaires sur leurs apparitions et sur la mesure dans laquelle ils joueront dans la série.

La troisième saison sera sa première sur Netflix après la parution des deux premières sur YouTube Premium. Le géant du streaming a mis en place les deux premières saisons de l’émission plus tôt en 2020 et a vu sa base de fans tomber rapidement amoureuse de l’émission. Le troisième volet sera présenté en première le 8 janvier 2021, avec tous ses épisodes tombant ce jour-là. Les fans de la série attendaient avec impatience la suite de là où la deuxième saison s’était arrêtée.

La deuxième saison a vu les deux rivaux, Cobra Kai et Miyagi-Do dojos, finalement atteindre son point d’ébullition alors que Kreese était considéré comme le leader de Cobra Kai, annulant le travail de Johnny et apportant une vision sombre de la finale de la saison. La nouvelle saison reprendra là où elle s’était arrêtée, avec toutes ses grandes stars sur le point de revenir.

Cela signifie que Johnny Lawrence sera dirigé par William Zabka, Daniel LaRusso comme Ralph Macchio et Martin Kove comme Kreese. S’adressant à PopCulture.com en septembre dernier, Zabka a déclaré que les téléspectateurs ne seraient pas déçus de la troisième saison, suggérant même qu’il y aurait des rebondissements inattendus. «La seule chose avec laquelle les scénaristes sont si géniaux, c’est que si vous voulez suivre cela de la saison 1 à partir de l’épisode un, vous ne pouvez pas car il y a tellement de rebondissements et de hauts et de bas et cela continue dans la saison 3. “Il a également taquiné que les fans auront de nombreuses couches différentes des personnages décollées dans le dernier épisode.

Cobra Kai a été créée en mai 2018 sur YouTube Premium. Ses droits ont été acquis par Netflix en juin et ont déjà été renouvelés pour une quatrième saison après la bonne nouvelle en octobre selon laquelle les fans n’auront pas à attendre après la nouvelle saison et à se demander si la série continuera ou non à progresser. La série est basée sur la franchise The Karate Kid qui a fait ses débuts en 1984.