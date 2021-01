La WWE a rompu ses liens avec plusieurs artistes en avril, citant l’impact de la pandémie COVID-19. Cain Velasquez, Rusev et plusieurs autres grands noms ont été licenciés dans le cadre des mesures de réduction des coûts, mais maintenant la promotion tente maintenant de signer à nouveau des stars encore sous contrat. Cependant, beaucoup auraient refusé ces nouvelles offres.

Selon Fightful Select, la WWE a fait des offres contractuelles à plusieurs lutteurs vers la fin de 2020. Ces offres auraient été “décevantes” par rapport aux offres de 2019. De nombreux artistes ont accepté les offres parce qu’ils pensaient pouvoir obtenir de meilleures offres lorsque le monde “devient plus normal.” En outre, Fightful rapporte que ces offres s’étendent à plusieurs marques – Raw, SmackDown, NXT et NXT UK.

Avant que le coronavirus n’affecte plusieurs entreprises et industries, la WWE était en mode de «thésaurisation des talents» en raison du lancement de All Elite Wrestling. La société a re-signé plusieurs grands noms pour les garder performants sous la nouvelle société. De plus, la WWE était sur la route à plein temps avec un emploi du temps chargé. 2020 a forcé la marque à organiser principalement des événements au Performance Center d’Orlando sans la présence de fans.

Alors que «plusieurs» interprètes ont transmis les offres de contrat en attendant un retour à la normale, l’un a choisi de prolonger son contrat. Matt Riddle, dont le contrat devait expirer en août, a initialement refusé une offre lors des négociations. Il aurait ensuite accepté un accord avec de nouvelles conditions. Cet accord durerait trois ans et lui rapportera 400 000 dollars de salaire annuel. Riddle peut également gagner 50000 dollars supplémentaires pour chaque émission en Arabie saoudite.

La WWE a suscité plusieurs commentaires à la mi-avril avec l’annonce que le producteur Kurt Angle et plusieurs lutteurs avaient été libérés de leurs contrats. Drake Maverick (James Curtin), Curt Hawkins (Brian Myers), Karl Anderson (Chad Allegra), Luke Gallows (Drew Hankinson), Heath Slater (Heath Miller), Eric Young (Jeremy Fritz), EC3 (Michael Hutter), Aiden English (Matthew Rehwoldt) et Lio Rush (Lionel Green) ne faisaient plus partie de la promotion, mais ils n’étaient que les premiers noms répertoriés. La WWE a également rompu ses liens avec plusieurs autres à la fin du mois d’avril.

“Je voulais 2 dire merci à la WWE pour le temps que j’y ai passé”, a tweeté Angle après avoir appris les licenciements massifs. “Je me suis fait beaucoup de nouveaux amis et j’ai eu l’opportunité de travailler avec tant de personnes talentueuses. Pour les Superstars, continuez à divertir l’Univers de la WWE aussi bien que vous le pouvez. Ce sont les meilleurs fans du monde.”