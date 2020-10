Pluto TV, le service de vidéo à la demande de ViacomCBS, arrivera en Espagne fin octobre. Le média spécialisé Variety, qui a publié ces informations en exclusivité, assure que la société nord-américaine s’est associée à Movistar + pour cet atterrissage, qui aura lieu encore plus tôt qu’en France et en Italie.

Pluto TV est un service complètement libre. Son modèle économique est basé sur la publicité, contrairement à d’autres services de vidéo à la demande tels que Netflix, HBO ou Amazon Prime Video. C’est précisément là qu’entre en jeu l’accord avec Movistar +. La division Telefónica sera chargée de vendre la publicité que les utilisateurs verront plus tard sur Pluton.

Accéder à Pluto TV ce sera possible à partir de différents canaux: Web, Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV, iOS et Android. Dans un premier temps, la plateforme proposera une quarantaine de chaînes thématiques et des milliers d’heures de divertissement gratuit. Les partenaires de contenu comprennent des sociétés telles que Lionsgate, Fremantle, Banijay et All3Media, selon Variety.

Pluto TV prévoit d’augmenter progressivement le nombre de chaînes disponibles en Espagne. L’objectif de ViacomCBS est que le service dispose de 50 chaînes d’ici la fin de cette année et que le nombre passe à 100 chaînes d’ici la fin de 2021.

Concernant les séries et les films qui seront diffusés sur les différentes chaînes, les détails sont assez rares pour le moment. Cependant, Variety garantit que des séries mythiques à la télévision espagnole seront disponibles, comme Curro Jiménez ou Ana y los Siete.

Pluto TV rejoint la liste de plus en plus longue

Dans les années récentes, le nombre de plateformes de streaming vidéo disponibles en Espagne s’est considérablement multiplié. Actuellement, vous pouvez louer des services tels que Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Movistar +, DAZN, Disney +, Apple TV +, Filmin ou STARZPLAY.

La plateforme Sky, qui connaît un grand succès dans d’autres pays européens, est également devenue disponible sur le territoire espagnol. Cependant, sa stratégie n’a jamais séduit les consommateurs espagnols, qui ont opté pour d’autres solutions comme Netflix ou Movistar +. Après trois ans de peu de succès, la société a décidé de fermer sa division espagnole.