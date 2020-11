“Poco” de Christian Nodal et Reik nouveau succès et fusion parfaite | Instagram

Une fois de plus Christian nodal conquiert nos oreilles avec son nouveau single en compagnie du groupe pop Reik qui est tombé amoureux des paroles de ses chansons, ils avaient la fusion parfaite entre musique régionale mexicaine et pop avec son single intitulé “Un peu“.

Autre surprise pour les millions d’adeptes de Christian Nodal et des interprètes de “Yo Quisiera”, cette combinaison de talents est rapidement devenue une tendance même si son lancement a été fait il y a à peine quelques heures.

Ce nouveau single est dédié au chagrin comme beaucoup de chansons de Christian nodal qui se caractérise par le partage de paroles de chansons assez profondes, basées sur ses propres expériences, en plus d’être accompagné d’un détail mariachi qui donne encore plus de sentiment à ses mélodies et à ses interprétations, signe caractéristique du Mexique et de la culture populaire.

C’est humain, avouez que c’est un ROLON … D’autres chansons comme celle-ci viennent! Félicitations Reik et Nodal », a partagé un internaute.

Plusieurs internautes ont commencé à partager leurs opinions dans la boîte de commentaires de la vidéo, à la fois le petit ami de Belinda et le groupe pop Reik Ils ont partagé une partie de la vidéo officielle sur leurs comptes Instagram, à leur tour, ces publications ont reçu une excellente réponse de leurs abonnés.

Le nom de Christian Nodal est devenu une célébrité de la musique régionale mexicaine, des centaines voire des milliers de personnes le remercient pour le fait de «sauver» ce genre grâce à ses mélodies de plus en plus entendues dans les réunions et interprétées par plus jeune, ceci grâce au sentiment avec lequel il interprète ses chansons qui invite les autres à vouloir le faire aussi.

Chaque jour qui passe, plus de gens en savent un peu plus sur sa musique, il y a quelques jours il a également lancé une autre collaboration avec Ángela Aguilar, une autre digne représentante de la région mexicaine, même si la réaction des internautes n’est pas ce à quoi ils s’attendaient car certains de Memes grâce à une partie de la chanson a également été apprécié par le public, cependant “Poco” avec Reik semble avoir eu une autre réaction avec laquelle il a été plus accepté de ce qui peut être apprécié.

Reik chante comme des anges, et Christian fantastique, je les aime, ils sont super, mon groupe préféré de tous les temps est définitivement Reik », a écrit un internaute.

Nous pensons que ce ne sera pas la dernière collaboration que le joueur de 21 ans aura avec de grandes personnalités, en plus de Reik et Ángela Aguilar a collaboré avec:

Alejandro Fernandez David Bisbal Sebastian Yatra Camilo 21e étage Ana Barbara Les Plèbes du quartier Ariel Camacho Benito Camacho Juanes

Si cette collaboration avec Reik était déjà annoncée depuis longtemps, l’excitation de savoir qu’elle avait été publiée est comme si elle n’avait pas été connue auparavant, grâce à Christian nodal de plus en plus avec les gens qui décident d’écouter son style de musique reconnu mondialement et très représentatif de tout le Mexique.

“Little” parle du fait du temps qui manque à “oublier” un amour, mais bien que cela se répète au quotidien, il semble que cela n’arrivera pas dès que j’y aurai pensé, ce sera approximativement au cours d’une vie complète quand j’aurai fini d’oublier à son amour.

Le groupe né à Mexicali, Baja California, Mexique connu sous le nom de Reik a été créé en 2003, ses membres à ce jour sont Jesús Navarro comme voix principale, Julio Ramírez à la guitare acoustique et Bibi Marín à la guitare électrique, bien que leurs premiers albums Ils étaient caractérisés par la musique pop, apparemment depuis 2015, ils se sont également aventurés dans la musique urbaine, ce qui n’a pas dérangé leurs fans.

