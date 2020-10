Bienvenue sur le podcast quotidien d’Evening Standard, The Leader, qui vous apporte une analyse et un aperçu exclusifs des événements qui définissent l’agenda de l’actualité ce soir.

The Leader s’inspire de la chronique éditoriale du Evening Standard de chaque soir, car il se concentre sur et dissèque les principaux événements de la journée à travers la capitale, le pays et le monde.

La Maison Blanche insiste sur le fait que c’est comme d’habitude dans le bureau ovale, Donald Trump continuant de travailler malgré des tests positifs pour le coronavirus. Mais, déjà, il y a des signes que le pays traverse un bouleversement politique et culturel. Julie Norman, du US Politics Center de l’UCL, nous raconte comment le deuxième débat avec Joe Biden est en jeu, et même la date des élections du 3 novembre est mise en doute. Il semble également que les partisans auparavant méfiants des masques du président soient désormais plus susceptibles de prendre des précautions, y compris le vote par correspondance.

Commentaire: les politiciens doivent montrer l’exemple sur Covid

Le Royaume-Uni a sa propre ligne de coronavirus avec la députée du SNP Margaret Ferrier admettant qu’elle a fait un voyage en train de 500 miles après avoir été diagnostiquée avec l’infection. Elle a également prononcé un discours à la Chambre des communes malgré ses symptômes. La correspondante politique du Evening Standard, Sophia Sleigh, a déclaré que les membres de la Chambre et le personnel du Parlement étaient furieux de son “imprudence” et que les actions risquaient une fois de plus que le public perd la confiance en ses politiciens à un moment livre de règles de verrouillage sans cesse croissant.

