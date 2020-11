UNE

près un autre week-end d’action passionnante en Premier League et au-delà, l’équipe de rédacteurs de football de Standard Sport propose 10 points de discussion majeurs à raconter alors que nous nous dirigeons vers la trêve internationale de novembre …

La démonstration d’Eric Dier a été l’un des rares moments forts d’une victoire autrement austère de Tottenham contre West Brom dimanche. Dier a fait deux fois des interventions vitales dans la première mi-temps et était généralement une présence dominante et composée au milieu du centre.

Les Spurs et l’Angleterre ont désespérément besoin de stabilité à l’arrière et, ayant commencé la saison de manière peu convaincante, Dier pourrait être l’homme pour la fournir.

Le joueur de 26 ans a clairement la confiance de Jose Mourinho et Gareth Southgate qui sont passés à la défense, mais des tests plus vrais de sa qualité l’attendent, les Spurs devant affronter Manchester City, Chelsea et Arsenal peu après la pause internationale. Dan Kilpatrick

Chelsea commence à regarder la vraie affaire sous Lampard

C’est encore tôt dans la saison et Frank Lampard a raison d’essayer d’alléger la pression sur son équipe, mais il ne peut le faire que si longtemps.

Le match de samedi contre Sheffield United était un autre test des qualifications de Chelsea après avoir été retardé tôt à Stamford Bridge. Ils ont finalement remporté une victoire 4-1. Continuez comme ça et un défi de titre est lancé. James Robson

Le plan Benrahma semble fonctionner pour West Ham

L’ailier s’est frayé un chemin jusqu’à sa pleine forme depuis son arrivée de Brentford alors que David Moyes tente de le faire entrer dans la vie de Premier League avec le moins d’attentes possible. Moyes a adopté une approche similaire avec Jarrod Bowen, et il semble travailler avec Benrahma.

L’Algérien a changé la donne en définissant le vainqueur pour Tomas Soucek et aura hâte de faire sa marque dès le départ après la trêve internationale. Jack Rosser

Morgan fait ses débuts à un coup de pouce opportun pour les Spurs

Alex Morgan a finalement fait ses débuts pour Tottenham Women samedi, plus de six semaines après être devenue la plus grande signature de l’histoire de la WSL. L’attaquant américain a disputé les 20 dernières minutes du match nul 1-1 contre Reading lors de sa première apparition en un an après avoir donné naissance à sa fille Charlie.

Pour les Spurs, la disponibilité de Morgan est opportune. Après avoir commencé la saison avec l’ambition de perturber les «trois grands», ils sont sans victoire après six matches et iront au fond s’ils perdent contre Bristol City le week-end prochain. Dan Kilpatrick

Brutal Keane éclate la bulle de Walker

La forme exceptionnelle de Kyle Walker cette saison lui a valu un rappel en Angleterre et a laissé entendre qu’il n’était pas prêt à passer le relais au cortège de jeunes arrières droits anglais qui ont fait irruption sur la scène.

Gareth Southgate n’est pas aussi direct que le fougueux ancien capitaine de Manchester United – mais il ne peut pas avoir aimé ce qu’il a vu à l’Etihad. Pas des moindres après la blessure de Trent Alexander-Arnold. James Robson

Palace Run offre à Eze la chance de briller

L’ailier, signé de QPR pour près de 20 millions de livres sterling au cours de l’été, a été soulagé par le manager Roy Hodgson jusqu’à présent, mais est prêt pour une bonne course dans le côté avec une liste de matches favorable après la pause internationale.

Palace affrontera ensuite Burnley, avant d’affronter Newcastle et West Brom. Eze a promis que samedi n’était “que le début” et les matchs de Palace suggèrent qu’il pourrait s’amuser au retour de la Premier League. Jack Rosser

Arsenal espère que Partey n’ajoute pas de blessure à l’insulte

Partey était l’un des meilleurs joueurs d’Arsenal contre Villa – bien que ce soit certes une barre basse – et son absence serait un coup dur pour les Gunners et frotterait le sel dans les blessures après une défaite.

Partey ne semblait pas trop gêné alors qu’il regardait la seconde moitié depuis le banc, au lieu de se faire soigner à l’intérieur, ce qui est un signe encourageant. Simon Collings

Barkley plaide pour l’appel de l’Angleterre

Le transfert de prêt de Ross Barkley à Aston Villa a rappelé la qualité qui le considérait autrefois comme l’un des plus brillants espoirs du football anglais.

Le milieu de terrain a pris un pari en s’éloignant de Chelsea et du football de la Ligue des champions pour passer une saison avec une équipe qui devait être impliquée dans une autre bataille de relégation.

Et il semble que cela porte ses fruits, Barkley formant une relation impressionnante avec Jack Grealish et produisant certaines de ses meilleures formes depuis son entrée en scène avec Everton.

Si ce partenariat continue de s’épanouir, ce n’est sûrement qu’une question de temps avant que Gareth Southgate veuille voir s’il peut le reproduire dans un maillot anglais. James Robson

Solskjaer de retour du gouffre?

Ole Gunnar Solskjaer a l’habitude de remporter des victoires cruciales juste au moment où il en a besoin.

Mais parler de United faisant un meilleur départ que l’année dernière n’a rien à célébrer. C’est leur forme triste cette fois la saison dernière qui les a vus enregistrer leur pire départ depuis 1989 et pousser le Norvégien au bord du gouffre. James Robson

Parker commence à trouver une certaine stabilité à Fulham

Alors que Parker se refroidit et réfléchit cette semaine, il a quelques points positifs à prendre. Fulham a une défense complètement nouvelle, avec Tosin Adarabioyo et Joachim Andersen forgeant un nouveau partenariat au cœur de celui-ci.

Les Cottagers semblaient à nouveau plus assurés à l’arrière contre West Ham. Alors qu’Aleksandar Mitrovic a du mal à marquer le sommet, une base solide est essentielle si Fulham veut avoir le moindre espoir de rester debout. Jack Rosser