La Premier League revient ce week-end après la dernière trêve internationale de l’année, l’accent étant mis uniquement sur le football de club jusqu’au printemps.

Ici, les journalistes de Standard Sport se tournent vers l’action du week-end et ce que vous devriez rechercher.

1. Thiago no show pourrait coûter à Chelsea

Il a eu un effet transformateur depuis son transfert gratuit du Paris St Germain, avec six draps propres en huit départs.

Pour souligner son importance, il convient de rappeler la dernière fois que Lampard l’a reposé après une pause internationale – le match nul 3-3 avec Southampton. Au moins, il n’y a plus d’internationaux avant le printemps prochain à craindre. James Robson

2. Arsenal fait face à un voyage difficile à Leeds après une pause internationale épuisante

Au fil des pauses internationales, cela a été douloureux pour Arsenal. Mohamed Elneny et Sead Kolasinac testés positifs pour Covid-19, Willian a suscité la polémique lorsqu’il a été photographié dans un restaurant de Dubaï, Pierre-Emerick Aubameyang a passé la nuit coincé dans un aéroport avant de jouer 90 minutes pour le Gabon, Kieran Tierney a joué 300 minutes pour l’Ecosse en six jours et Bukayo Saka a inscrit 232 minutes pour l’Angleterre dans la même période.

Alors, quel meilleur moyen pour Arsenal de se détendre avec un voyage à Leeds, une équipe réputée pour son style pressant et tout-action implacable. Dimanche sera un véritable test de la profondeur de l’équipe de Mikel Arteta. Simon Collings

3. Les Spurs visent à poser un marqueur

Jose Mourinho a ostensiblement évité la question de savoir si Tottenham est vraiment un prétendant au titre, mais une victoire contre Manchester City samedi poserait un jalon pour le reste de la Premier League et ramènerait les Spurs en tête du classement avant une série de matchs exténuants. .

Il y a un sentiment que Mourinho est prêt à profiter des conditions inhabituelles cette saison et il est clair qu’il approchera City avec la même configuration de contention et de compteur qui a valu aux Spurs une victoire 2-0 à domicile contre l’équipe de Guardiola la saison dernière. Dan Kilpatrick

Harry Kane se délectant de la vie sous Jose Mourinho

4. Tous les yeux sont rivés sur Benrahma alors qu’il commence à regarder

David Moyes a envoyé Said Benrahma au service international en lui disant de “s’entraîner au match [and] soyez prêt », ajoutant qu’il regarderait attentivement.

L’ancien homme de Brentford, qui attend toujours son premier départ de West Ham, a réussi une passe décisive pour le but étonnant de Riyad Mahrez contre le Zimbabwe lors de sa seule sortie pour l’Algérie pendant la pause, et sera impatient de donner un coup de pied maintenant qu’il est de retour à Londres.

5. Les problèmes s’accumulent pour Mitrovic en difficulté après une triste pause

Scott Parker sera à nouveau confronté à la tâche de remettre Aleksandar Mitrovic sur les rails après une triste pause internationale pour l’attaquant de Fulham.

Mitrovic, qui lutte pour des buts en Premier League et a raté un penalty contre Sheffield United plus tôt cette saison, a vu ses problèmes s’aggraver pendant la pause alors qu’il manquait le coup de pied décisif dans le barrage Serbie vs Écosse Euro 2020 qui a vu Steve L’équipe de Clarke atteindra la finale l’été prochain.

Parker a travaillé pour s’assurer que les Cottagers ne comptent pas uniquement sur les objectifs de Mitrovic, mais que les Londoniens de l’ouest pourraient toujours faire avec lui. Jack Rosser

6. Neil Harris revient à Millwall

Harris, le meilleur buteur de tous les temps du club, a connu une période de quatre ans et demi à la tête, ramenant les Lions dans le championnat en 2017 et les emmenant à deux quarts de finale de la FA Cup, avant son départ en octobre. l’année dernière.

Le joueur de 43 ans a fait un superbe travail à Cardiff dans la seconde moitié de la saison dernière, tandis que son successeur de Millwall, Gary Rowett, a également excellé, mais les deux chercheront à démarrer leur campagne actuelle après la trêve internationale, ayant chacun n’a remporté qu’un de leurs cinq derniers matchs de la ligue. Malik Ouzia

7. La nouvelle règle des cinq substituts entre en vigueur dans l’EFL

Les clubs de l’EFL ont voté pour permettre à cinq remplaçants à partir de ce week-end, ce qui augmentera la pression sur les clubs de Premier League pour se mettre en ligne. La Premier League est la seule grande compétition en Europe qui ne permet pas aux équipes de faire cinq changements dans un match.

Le nouveau règlement EFL entre en vigueur lorsque Coventry jouera à Birmingham vendredi soir et que le manager de QPR Mark Warburton sent que «le bon sens entre en jeu». Il a déclaré: «Je sentais très fermement que cela favorisait les plus grosses équipes, les clubs les plus riches, la saison dernière, mais maintenant, le facteur primordial doit être la santé et le bien-être des joueurs. Simon Collings

8. Les problèmes de Klopp ont triplé

Liverpool a répondu à toutes les questions sur la possibilité de survivre sans Virgil Van Dijk – mais ses problèmes défensifs ont été triplés ce mois-ci.

Premièrement, Trent Alexander-Arnold s’est blessé au mollet avant la trêve internationale – maintenant Joe Gomez est sur le point de rater la majeure partie de la saison après une opération au genou.

Avec Fabinho également mis à l’écart ces dernières semaines, les champions de Premier League sont désespérément à court de dos. Il est susceptible de prouver le plus grand test de leurs informations d’identification de titre. James Robson

9. De nouveaux départs pour les Spurs et West Ham en WSL

Le 19 novembre devient un jour maudit pour les managers de Tottenham. À l’anniversaire du limogeage de Mauricio Pochettino, les Spurs Women ont brandi la hache, licenciant les co-directeurs Karen Hills et Juan Carlos Amoros et les remplaçant par Rehanne Skinner. Les Spurs sont au deuxième rang de la WSL et sans victoire cette saison et vous vous demandez si le coup d’État de signer Alex Morgan, qui a à peine joué, était finalement une distraction.

Lors d’une journée mouvementée de changements dans la WSL, West Ham a également limogé son entraîneur Matt Beard après une victoire en sept matchs. Les deux clubs espèrent désormais de nouveaux départs n’ayant pas réussi à démarrer. Dan Kilpatrick

10. Rooney tient à montrer pourquoi il devrait être le nouveau patron de Derby

À présent, Wayne Rooney a l’habitude d’avoir tous les yeux rivés sur lui. Ce week-end ne sera pas différent puisque l’ancien capitaine anglais prend en charge son premier match en tant que manager. Suite au limogeage de Phillip Cocu, Rooney a été temporairement chargé de Derby aux côtés de Liam Rosenior, Shay Given et l’ancien entraîneur des jeunes des Rams Justin Walker.

On ne sait pas combien de temps le quatuor devra montrer ses références, avec une prise de contrôle imminente, mais Rooney tient à faire sa marque. Il est le favori actuel pour le poste, avec l’ancien patron de Liverpool Rafael Benitez, et commence son passage par un voyage à Bristol City samedi. Simon Collings

