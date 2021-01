W

Nous devrons attendre mardi pour savoir si Mikel Arteta a eu raison de reposer les joueurs pour le voyage d’Arsenal à Southampton, mais pour l’instant, tout ce que nous savons, c’est que la défense des Gunners en FA Cup est terminée.

Contrairement à Arsenal, ils ont nommé une équipe complète et, lorsque vous avez vu les deux XI avant le coup d’envoi, ils sont immédiatement devenus favoris.

Sous Ralph Hasenhuttl, ils sont devenus une machine lisse et bien huilée et nous l’avons vu aujourd’hui. Southampton n’a gagné que par un but solitaire mais, en particulier en première mi-temps, ils auraient pu doubler ou tripler cette avance.

Arsenal, en revanche, était rouillé et bâclé. C’était en grande partie dû au personnel, Arteta remettant les minutes à ceux qui en avaient besoin.

Gabriel Magalhaes était un excellent exemple. Le défenseur n’a pas joué depuis un mois depuis qu’il a été testé positif pour Covid-19 et cela s’est montré.

Il a été excellent cette saison depuis sa signature de Lille, mais son décès a été annulé aujourd’hui et son propre but résumait son après-midi.

C’était la même histoire en attaque. Arteta a complètement changé son quatre avant de la victoire sur Newcastle lundi et en a payé le prix.

Willian, comme il l’a été toute la saison, était un passager et le match semblait le dépasser. Nicolas Pepe a également été inefficace en première période, bien qu’il se soit redressé après la pause et ait presque fait la différence.

Ensuite, il y a eu Eddie Nketiah, qui la saison dernière ressemblait à un joueur peut-être capable de déplacer Alexandre Lacazette, mais maintenant vous en doutez. Il a lutté contre Southampton et, sans plus de matchs de coupe, vous vous demandez quand sa prochaine chance sera.

En toute honnêteté, on pourrait dire la même chose de beaucoup de joueurs qui ont pris le départ aujourd’hui.

Rusty Gabriel peut avoir du mal à reprendre sa place

Il a été une lumière brillante pour de grandes parties cette saison, mais Gabriel a passé un après-midi torride sur la côte sud. Cela a commencé quelques minutes après le début du match, lorsque le ballon s’est tortillé sous son pied pour une remise en jeu, et cela ne s’est pas beaucoup amélioré.

Habituellement si calme et calme sur le ballon, le Brésilien avait l’air rouillé et cela montrait à quel point le fait d’être absent de l’équipe pendant un mois l’avait impacté. Le défi est maintenant de le remettre à niveau, mais Arteta peut au moins se sentir en sécurité en sachant qu’il a beaucoup d’options.

En l’absence de Gabriel, Pablo Mari a excellé – tandis que plus récemment David Luiz a également semblé solide. Ils ont aidé Arsenal, avant aujourd’hui, à garder cinq draps propres d’affilée.

Et, avec la saison étant si maniaque et trépidante, vous vous demandez si Gabriel pourrait maintenant faire face à un combat pour revenir sur le côté.

Les camées de Partey et Saka sont de bon augure

S’il y avait une certaine positivité pour Arteta à tirer de cette perte, c’était l’impact de ses remplaçants. Bukayo Saka et Thomas Partey sont sortis du banc à 30 minutes de la fin et ont presque fait la différence.

Ils étaient un niveau supérieur à tout le monde sur le terrain et ils devraient donner confiance à Arteta avant le match revanche de mardi avec Southampton en Premier League. Les saints sont allés à plein régime ici en Coupe et – s’ils le font à nouveau en milieu de semaine – Arsenal devrait se soutenir pour être plus en forme et plus frais.

Le temps nous le dira, mais Arteta espère que son pari de rotation aura porté ses fruits.