Dimanche, le programme fou de Tottenham et la loi draconienne du handball ont brièvement uni le football en sympathie pour Jose Mourinho – mais 20 minutes après la visite de Chelsea, une grande partie de cette bonne volonté s’était évaporée.

Il était facile de comprendre pourquoi Mourinho avait sonné les changements, mais l’approche de son équipe dans les premières étapes était moins compréhensible.

Les Spurs se sont effectivement alignés avec un dos plat cinq et semblaient attendre que Chelsea marque.

Même dans les circonstances, c’était trop passif et trop conservateur pour une équipe avec beaucoup de qualité de star mais manquant Harry Kane et Heung-min Son.

Comme on pouvait s’y attendre, Timo Werner a brisé l’impasse en 19 minutes et cela a commencé à ressembler à une longue nuit en réserve pour le côté surmené de Mourinho.

Mais le but de Chelsea a donné vie aux Spurs et ils étaient la meilleure équipe pour le reste, ayant la part du lion des chances avant qu’Erik Lamela n’égalise finalement à sept minutes du temps pour faire passer le match de quatrième tour de la Coupe Carabao à une séance de tirs au but.

La performance de Tottenham, en particulier en seconde période, a rendu leur lent départ d’autant plus difficile à comprendre et ils ont failli payer pour leur passivité.

En fait, les Spurs ont gagné à juste titre aux tirs au but, triomphant 5-4 après que Mason Mount ait tiré le coup d’envoi décisif à l’extérieur du poteau.

Étant donné que Chelsea avait un jour de repos supplémentaire et que les Spurs rejouaient en seulement 48 heures, les hôtes méritaient beaucoup de crédit pour la façon dont ils se sont battus dans un derby londonien typiquement fougueux, épicé par un échange passionné par Mourinho et Frank Lampard en première mi-temps. .

Le patron de Chelsea, quant à lui, sera naturellement préoccupé par la façon dont son équipe s’est fanée après avoir pris la tête et par les preuves d’une défense plus bâclée qui a offert aux Spurs une succession de chances en deuxième période.

Le moment de classe de Werner pourrait ouvrir des vannes

Pour la première fois dans un maillot de Chelsea, Timo Werner a offert la preuve de la cruauté devant le but qui a persuadé les Bleus de débourser près de 50 millions de livres cet été.

Dans un match avec relativement peu d’occasions claires, en particulier pour Chelsea, Werner a fait la différence en caressant dans le coin inférieur de 20 mètres. Cela a été un grand moment pour l’Allemand, qui a changé de rythme à chaque minute des trois premiers matches de championnat de Chelsea sans trouver le filet.

Werner avait tendance à marquer par rafales pour Leipzig la saison dernière, suggérant qu’il était un joueur de confiance, et un but précoce contre un rival londonien pourrait l’aider à s’installer et à commencer à trouver le filet régulièrement – même en considérant le résultat final.

Il aura cependant été déçu de manquer une chance de doubler l’avance de Chelsea en seconde période, tirant directement sur Hugo Lloris de l’intérieur de la surface.

La rédemption de Reguilon

Le moment dont Werner a rêvé était un cauchemar pour le débutant de Tottenham, Sergio Reguilon.

En l’espace de quelques secondes, Reguilon a perdu deux fois contre Cesar Azpilicueta, qui a croisé pour Werner. Ce n’était pas la seule occasion où Reguilon avait l’air d’un mètre du rythme du football anglais – pourtant la signature de 25 millions de livres sterling du Real Madrid était la star de la seconde moitié.

Jusqu’à l’introduction de Harry Kane, il était le joueur le plus menaçant de Tottenham, rencontrant à deux reprises des centres de Serge Aurier au poteau arrière, avec un effort forçant un arrêt intelligent d’Edouard Mendy.

Son moment de rédemption complète est venu sept minutes après le temps, quand il a fait à Werner ce qu’Azpilicueta lui avait fait et a croisé pour l’égalisation de Lamela. Ce n’était pas plus que ce que les deux joueurs méritaient.

Bien que brut, Reguilon était combatif, aventureux et très rapide, à un moment donné de la première moitié de la course pour déposséder Callum Hudson-Odoi alors que Chelsea ripostait.

Le joueur de 23 ans aurait facilement pu se cacher après sa première erreur, mais au lieu de cela, il a montré sa détermination à en faire un début inoubliable pour les bonnes raisons.

Mendy solide à ses débuts

Une séance de tirs au but lors de ses débuts à Chelsea a donné à Edouard Mendy la chance d’être un héros instantané, mais le Français n’a pas approché un seul des cinq coups de pied des Spurs, qui étaient certes impressionnants.

Au lieu de cela, son compatriote Lloris célébrait au coup de sifflet final après que Mount ait envoyé le coup de pied décisif à l’écart du poteau. Avant cela, Mendy avait profité de 90 minutes solides, sauvant brusquement de Lamela et Reguilon, et montrant une maîtrise impressionnante de sa zone.

Il y a eu un moment poilu où il a fouillé un coin, mais il ne pouvait pas faire grand-chose lorsque ses défenseurs ont laissé Lamela libre au poteau arrière pour égaliser.

Sur la base de ces preuves, il a l’air d’une mise à niveau confiante sur le Kepa erratique mais sera néanmoins frustré de ne pas deviner le moment venu.

