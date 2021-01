L’attaquant brésilien a marqué un triplé lors de la raclée 5-0 de dimanche contre Marine de huitième rang et pourrait être plus important sous Jose Mourinho dans la seconde moitié de la saison. Les Spurs ont un calendrier de rencontres bien rempli et Mourinho aura besoin de Vinicius pour se lever lorsqu’il a besoin de donner du repos à Harry Kane. L’impressionnante démonstration de Vinicius contre Marine contrastait avec l’autre Benfica prêté de Tottenham, Gedson Fernandes, qui était horrible dans le Merseyside et pourrait retourner au Portugal ce mois-ci. Dan Kilpatrick

Désespoir ou coup de maître de Lampard?

Il reste à voir si c’était Frank Lampard qui s’achetait du temps à Chelsea – ou un coup de maître managérial qui pourrait prouver le tournant de leur saison.

La dernière chose dont Lampard avait besoin était d’être du mauvais côté d’un massacre de la FA Cup – mais même quand même, il a nommé une équipe étonnamment forte pour affronter Morecambe. Cela a eu l’effet escompté en donnant à Timo Werner et Kai Havertz la chance de remonter le moral, les deux étant sur la feuille de match. Et même pour des joueurs comme Mason Mount et Kurt Zouma – presque toujours présents – le sentiment de faire partie d’une équipe gagnante pourrait faire des merveilles pour leur confiance. Mais le vrai test pour savoir si la décision de Lampard a porté ses fruits viendra dans les semaines à venir – à commencer par Fulham samedi. James Robson

La star de la télévision Wright fait ses débuts dans le football professionnel

The Only Way is Essex star Mark Wright a fait ses débuts pour Crawley Town lors de leur choc de la FA Cup contre Leeds. Le joueur de 33 ans, qui est mieux connu pour avoir joué dans I’m a Celebrity Get Me Out of Here and Strictly Come Dancing et être DJ sur Heart radio, s’entraîne avec la Ligue Two depuis quelques mois et est venu sur le banc dans les dernières minutes de leur victoire 3-0 dimanche. Wright était à l’académie de Tottenham en tant que jeune avant d’être relâché et insiste sur le fait que son déménagement à Crawley n’est pas un coup de publicité. “Ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose”, a tweeté Wright après le match. Jack Rosser

Arteta fait face à un mal de tête bienvenu à l’arrière central

Plus tôt cette saison, la perspective que Mikel Arteta ne choisisse pas Gabriel Magalhaes semblait impensable. Le Brésilien a joué depuis son arrivée de Lille pour 22 millions de livres sterling l’été dernier – comme le montre le fait qu’il a remporté le joueur du mois d’Arsenal trois fois de suite. Gabriel, cependant, est absent depuis près de trois semaines depuis qu’il a été testé positif pour Covid-19 et en son absence, Pablo Mari a excellé. L’Espagnol a joué toutes les minutes des quatre derniers matchs et pendant ce temps, Arsenal n’a concédé qu’un seul but, remportant chaque match. Gabriel pourrait revenir dans l’équipe pour affronter Crystal Palace jeudi, mais Arteta aura du mal à justifier l’abandon de Mari. Simon Collings

Une mauvaise nuit de sommeil aide Chorley à s’énerver

Le côté nord de la Ligue nationale, Chorley, a vaincu une équipe de Derby décimée par une épidémie de coronavirus, ce qui a justifié les efforts de l’agent de terrain Ben Kay pour dormir sur le terrain dans des conditions glaciales à Victory Park pour aider à assurer le match de samedi. Kay a campé dans une tente pour garder un œil sur la surface de jeu. «Je lui ai fait face [Kay] à 2 heures du matin et il n’était pas positif », a déclaré le manager de Chorley Jamie Vermiglio. «L’un des chauffages avait grillé et il craignait que nous ne mettions pas la cravate. Je lui ai fait face à nouveau à 6 heures du matin et quelqu’un d’autre a répondu au téléphone et lui a montré qu’il dormait profondément au milieu du terrain. Il avait dormi ici pour s’assurer que nous l’avions bien – c’est vraiment incroyable. Jack Rosser

(.)

Il est temps de prendre un nouveau départ au Palace?

Le passage de Roy Hodgson à Crystal Palace a apporté des journées décevantes dans les coupes, mais peu se rapprochent de la défaite 1-0 de vendredi soir contre les Wolves. Hodgson a souvent apporté des changements importants et a donné aux joueurs marginaux et aux espoirs d’académie une chance dans les compétitions de coupe, mais signe de la profondeur qu’il a maintenant à offrir, il a envoyé une équipe forte à Molineux. Non pas que la performance reflétait cela. Palace était suffisamment solide sur le plan défensif, mais leurs efforts pour aller de l’avant étaient presque inexistants. Hodgson a fait un travail impressionnant au Palace, mais la présentation de vendredi ne fait qu’alimenter les affirmations de ceux qui pensent qu’il est temps pour le club d’avancer de plus en plus lorsque son contrat est en place cet été. Jack Rosser

Marine profite toujours de son grand jour

Marine, qui paient ses joueurs à temps partiel entre 100 et 300 £ par semaine, devrait empocher plus de 400000 £ de son match en FA Cup contre Tottenham, grâce aux revenus télévisés, au parrainage et aux ventes de billets virtuels le jour du match, qui ont dépassé 30000. Le club de la Northern Premier League Division One espère que la manne pourra servir de tremplin pour les propulser vers le haut de la pyramide après avoir été couru par les Spurs. Mais leur avenir immédiat est incertain. Le match de Tottenham pourrait être leur dernier match de la saison, le football à leur niveau étant actuellement suspendu en raison de la pandémie de coronavirus. Dan Kilpatrick

Mitrovic cherche à passer à autre chose après la violation de Covid-19

Cela a jusqu’à présent été une saison à oublier pour Aleksandar Mitrovic. L’attaquant a renvoyé Fulham tp promotion du championnat l’année dernière mais sa forme a bégayé en Premier League. Il n’a marqué que trois buts toute la saison, ceux qui reviennent en septembre. Mitrovic a également eu des problèmes hors du terrain après qu’il est apparu que le Serbe avait enfreint les règles de Covid-19 en célébrant le réveillon du Nouvel An avec le capitaine du Crystal Palace, Luka Milivojevic. Le patron de Fulham, Scott Parker, insiste sur le fait que la question a été traitée en interne et que le club est maintenant prêt à passer à autre chose. C’était le cas samedi alors que Mitrovic prenait un départ et aidait Fulham à battre QPR 2-0. Maintenant, il espère commencer à faire la une des journaux avec son travail sur le terrain – pas en dehors. Simon Collings

(. via .)

Le travail de West Brom est-il trop gros pour Sam?

Sam Allardyce a prouvé qu’il était capable de réaliser des quasi-miracles dans le passé. Mais pour l’homme qui n’a jamais été relégué de la Premier League, la tâche de garder West Brom peut même dépasser ses pouvoirs. Lorsque les Baggies ont obtenu un point contre les champions de Liverpool le mois dernier, cela ressemblait à un Allardyce classique. Obtenir son équipe organisée et difficile à battre. Le problème est que West Brom est trop facile à battre et semble incapable de garder une feuille blanche. L’élimination au troisième tour de la FA Cup aux mains de Blackpool était un nouveau creux. Allardyce doit réaliser des affaires spectaculaires ce mois-ci s’il a la moindre chance de s’évader à nouveau. James Robson

Rowett espère que la victoire de la Coupe peut déclencher la forme

Le voyage de Millwall au côté de la Ligue nationale, Boreham Wood, lors de l’un des premiers matchs de samedi, a amené peu de gens à se demander si une surprise était en réserve étant donné que les Lions n’ont gagné qu’une seule fois en 13 matchs de championnat. Les joueurs de Gary Rowett, cependant, ont présenté un affichage impressionnant qui, espèrent-ils, peut aider à provoquer un revirement de leur fortune. Kenneth Zohore, qui a fait son premier départ depuis son retour de blessure, a marqué un but avec l’ouverture du score, ce qui sera un coup de pouce bienvenu. Leur performance va sans aucun doute remonter le moral et Rowett espère que leur forme peut se traduire par une bien meilleure course là où cela compte vraiment. Jack Rosser