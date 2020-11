UNE

près un autre week-end d’action dramatique, l’équipe Standard Sport évalue les principaux points de discussion à la maison et à bord.

Gardien une position problématique pour l’Angleterre

L’Angleterre se réunira pour son dernier camp de 2020 la semaine prochaine, le temps presse pour Gareth Southgate avant le championnat d’Europe de l’été prochain. Alors que le retard du tournoi a ouvert la porte à des joueurs comme Phil Foden et Jack Grealish, le manager de l’Angleterre a plus de problèmes maintenant qu’il ne l’avait fait en mars. Le principal d’entre eux est de savoir qui choisir dans le but. Jordan Pickford a été puni pour une série d’erreurs de haut niveau en étant abandonné par Everton pour la défaite de dimanche contre Newcastle après 120 apparitions consécutives en Premier League. Pendant ce temps, la doublure anglaise de Pickford, Nick Pope, en a concédé trois à Chelsea et le troisième gardien de Southgate, Dean Henderson, reste derrière David de Gea dans l’ordre hiérarchique à Manchester United. Dan Kilpatrick

Mourinho présente à nouveau l’équipe des Spurs

Jose Mourinho doit ronronner à la force de son équipe de Tottenham après avoir changé le jeu du banc lors de la victoire 2-1 de dimanche sur Brighton. Erik Lamela a été récompensé pour une apparition importante à Burnley avec un début contre les Seagulls mais c’est son remplaçant, Gareth Bale, qui a fait la différence, marquant le premier but de son deuxième sort. Le sous Giovani Lo Celso était également impressionnant. Pour toutes les options impressionnantes des Spurs, cependant, il sera instructif de voir les choix de Mourinho contre Ludogorets jeudi après que l’entraîneur ait battu ses joueurs marginaux après la défaite au Royal Antwerp en milieu de semaine. Dan Kilpatrick

Holding bannit les démons d’Old Trafford lors d’une victoire à Arsenal

Avant dimanche, Old Trafford avait des souvenirs malheureux pour Rob Holding. C’est là, lors d’un match en décembre 2018, qu’il a subi une grave blessure au genou qui l’a empêché de sortir pendant neuf mois. Depuis lors, le défenseur central a dû se battre pour son avenir à Arsenal, mais il a saisi l’occasion dimanche. Malgré une formation juste une fois avant le match en raison d’un problème aux ischio-jambiers, Holding a aidé son équipe à garder une feuille blanche à Arsenal et, ce faisant, a banni ces mauvais souvenirs de 2018. «La dernière fois que j’ai joué ici, c’était la blessure de l’ACL», a-t-il déclaré. . «C’était donc agréable de venir ici et de mettre ça au lit pour repartir avec une victoire.» Simon Collings

Ziyech revient hanter Burnley

Si Sean Dyche avait réussi, Hakim Ziyech aurait fait la queue en bordeaux plutôt qu’en bleu samedi.

L’ailier marocain a mis Chelsea sur la voie de la victoire avec son deuxième but en autant de départs pour l’équipe de Frank Lampard pour poursuivre son introduction explosive au football anglais.

Mais le potentiel de Ziyech a en fait été repéré par Dyche en 2016 lorsqu’il a tenté de l’emmener à Turf Moor depuis le FC Twente.

Il a finalement opté pour un déménagement à Ajax, ce qui l’a finalement vu se retrouver à Stamford Bridge. James Robson

Haller a du mal à saisir West Ham

Sébastien Haller a dû attendre pas mal de temps pour avoir sa chance en Premier League cette saison.

L’attaquant français a joué le deuxième violon devant Michail Antonio alors que l’attaquant des Hammers avait des défenses déchirées tout au long de la reprise du trimestre dernier et dans la nouvelle saison alors que Haller n’avait que la Coupe Carabao pour montrer son talent.

Compte tenu de sa chance à Anfield après une blessure à Antonio, Haller a continué de chuter bien en dessous du niveau attendu d’une signature de record de 45 millions de livres sterling.

Le joueur de 26 ans n’a pas réussi à enregistrer une touche près de la surface de Liverpool samedi, offrant au débutant des Reds Nathaniel Phillips un accueil plutôt confortable dans le football de Premier League. Il n’est pas facile de se mettre en marche à Liverpool sans avoir été partant depuis si longtemps, mais Haller doit faire plus. Jack Rosser

La domination des “ trois grands ” se poursuit à Wembley

Ils ont eu besoin de 120 minutes, mais la qualité supérieure de Manchester City a trouvé un chemin à travers une équipe dynamique d’Everton en triomphant lors de la finale de la FA Cup féminine dimanche. Les deux buts marqués par City en prolongation sont venus des remplaçants – Georgia Stanway et Janine Beckie – qui ont mis en évidence le fossé en profondeur entre les deux clubs. Depuis que Liverpool a remporté le titre WSL en 2014, aucun club autre que les “ trois grands ” modernes de City, Arsenal et Chelsea n’a remporté la WSL, la FA Cup féminine ou la Coupe de la Ligue continentale. Le match à Wembley a montré les ressources qui séparent ces trois clubs du reste. Jack Rosser

La blessure Ings est une opportunité potentielle pour Wilson & Co.

Southampton n’est pas le seul à transpirer sur la forme physique de Danny Ings, l’attaquant devant subir un scan lundi après avoir été contraint de se blesser au genou lors de la victoire 4-3 contre Aston Villa. Ings a subi deux fois des dommages aux ligaments croisés et une autre blessure à long terme au joueur de 28 ans menacerait non seulement de faire dérailler le début de saison prometteur des Saints, mais poserait un problème à Gareth Southgate. Heureusement pour le patron de l’Angleterre, les attaquants anglais qui marquent des buts ne manquent pas pour le moment et si Ings est exclu pour les internationaux de ce mois (et au-delà), cela pourrait conduire à un rappel pour Callum Wilson de Newcastle, qui a marqué deux fois dans la victoire. sur Everton. À plus long terme, Southgate a même évoqué la possibilité de rappeler Jamie Vardy, tandis qu’Ollie Watkins et Patrick Bamford se sont rapidement adaptés à la Premier League. Dan Kilpatrick

La glissade Milivojevic continue

Luka Milivojevic est passé du statut de capitaine fantastique à Crystal Palace à plutôt lutter pour sa place. Le Serbe avait été l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe pendant la majorité de la saison dernière, jusqu’à ce qu’il soit atteint de maladie et sans lui, l’équipe de Roy Hodgson a fait une course impressionnante.

Jairo Ridewald, qui était un paria jusqu’à très récemment, semble avoir devancé Milivojevic dans l’ordre hiérarchique, le capitaine du club devant attendre la victoire contre Fulham pour son premier début de saison, uniquement dans le côté après la blessure de James McArthur.

Son deuxième début de saison, lors de la défaite de vendredi aux Wolves, s’est soldé par une déception avec un rouge tout droit pour un défi dangereux. Hodgson peut protester, mais les Eagles ont peu de chances de le voir renversé. Au moment où sa suspension sera terminée, Milivojevic pourrait se retrouver une fois de plus dans l’ordre hiérarchique. Jack Rosser

QPR invoque l’esprit du passé pour battre Cardiff

QPR a joué dans un nouveau troisième kit samedi, un maillot rouge et blanc coupé de moitié inspiré de la saison 1975-76 lorsque Stan Bowles et Gerry Francis ont amené les Rangers à un point du titre de première division. Mais le manager Mark Warburton a insisté sur le fait que c’était le personnage de son équipe plutôt que d’être inspiré par le strip alors qu’ils battaient Cardiff 3-2 pour mettre fin à une série de sept matchs sans victoire au championnat. Dominic Ball a marqué un vainqueur à la 92e minute pour déplacer QPR après la zone de relégation et atténuer certains des projecteurs sur Warburton. Simon Collings

Ronaldo fait un retour triomphant

Cristiano Ronaldo a fait un retour de marque pour la Juventus après son absence forcée après avoir été testé positif au coronavirus.

L’ancienne star de Manchester United et du Real Madrid, qui a été testée positive le 13 octobre mais n’a été autorisée à revenir que vendredi, a été nommée sur le banc par Andrea Pirlo pour le match de la Juve à Spezia.

Le joueur de 35 ans a ajouté son deuxième et quatrième de la Juve avec une pénalité Panenka pour les déplacer à quatre points du leader de l’AC Milan. Jack Rosser