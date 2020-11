P

olka dots, épaules puissantes et les plus gros bouffants que nous ayons vus à la télé en 2020 – les années quatre-vingt étaient une période amusante et pétillante pour la mode et clairement la famille royale britannique s’habillait avec les meilleurs d’entre eux.

Des robes de bal en lamé scintillantes de Diana et des leggings en vichy princesse off-duty, aux boucles d’oreilles massives de Margaret et aux jupes ultra Sloaney de Camilla et aux cols surdimensionnés, la série quatre est sans aucun doute la plus tendance de The Crown.

princesse Diana

(Des Willie / Netflix)

L’arrivée dans l’intrigue d’une icône de style du XXe siècle devait être un moment fort, et grâce à un travail vraiment magistral de la créatrice de costumes primée aux Emmy Awards Amy Roberts, la transformation Diana d’Emmy Corrin est aussi visuellement époustouflante que la sensibilité et la puissance de l’acteur. performance.

Les looks de Diana tout au long de la saison illustrent le parcours de l’icône de la mode tardive, d’un jeune pull à pompon maladroit et d’une adolescente portant une salopette jaune, à une jeune fille de 19 ans placée sous les feux de la rampe qui achète un costume de fiançailles un peu trop d’âge moyen. avant – par le biais d’une incroyable robe de mariée de conte de fées – d’arriver à une vie conjugale jeune (et pas entièrement heureuse) pleine d’engagements internationaux exigeant une garde-robe spectaculaire de robes en soie pastel, de robes de soirée chatoyantes et de costumes à carreaux aux couleurs vives.

(Des Willie / Netflix)

La version presque identique de la célèbre robe de mariée en taffetas David et Elizabeth Emmanuel de Diana qui a pris quatre semaines et 600 heures à l’équipe de costumes pour recréer est certainement un point culminant visuel, mais c’est grâce à un aperçu de ses vêtements décontractés ludiques que Diana prend vie. Son désormais célèbre pull en tricot rouge «mouton noir» figure dans l’épisode trois, dont l’original fait partie de la collection permanente du Victoria & Albert Museum. Le legging rose vichy et un pull rose vif qu’elle porte pour faire du roller autour du palais rappellent de manière frappante la fraîcheur sociale et vestimentaire que Diana a apportée à la firme quelque peu poilue.

prince Charles

(Des Willie / Netflix)

Josh O’Connor revient en tant que prince Charles un peu moins sympathique, plus imparfait, qui prend une obscurité croissante alors qu’il se débat avec un mariage profondément malheureux. Et pourtant, tandis que le prince durcit, sa garde-robe reste l’armure classique et accessible d’un vrai gentleman – des costumes magnifiquement coupés, des vestes en tweed et des cravates au petit-déjeuner. Les vrais plaisirs de la couture arrivent quand lui et Diana partent pour leur tournée royale en Australie en 1983 et que Charles se glisse dans une garde-robe plutôt dégagée de costumes en lin ivoire à double boutonnage, de mouchoirs de poche en soie et de vêtements de cérémonie à cravate noire; le point culminant est une reconstitution de l’ensemble pantalon et chemise à manches courtes beige de style safari que Charles portait pour poser avec Diana pour cette photo désormais célèbre devant le magnifique Ayers Rock australien.

Princesse Anne

(Ollie Upton / Netflix)

Si, comme moi, vous croyez que la princesse Anne est la star de la mode de la famille royale britannique, vous serez heureux de savoir que dans la série quatre, Anne d’Erin Doherty continue de livrer une série de succès vestimentaires furtifs. La saison dernière a maîtrisé l’élégance équestre de l’écolière d’Anne, et dans ce prochain épisode, nous voyons son style mûrir – et commençons à explorer les imprimés et la couture puissante pour lesquels elle est maintenant connue. Maîtresse de la manche à jambe de mouton, Anne – la première royale à porter une minijupe – apparaît dans plusieurs robes superlatives à col montant et à manches ballon légèrement métalliques qui n’auraient pas l’air déplacées sur les défilés automne / hiver, le tout accompagnée, comme toujours, de son chignon signature.

Margaret Thatcher

(Des Willie / Netflix)

“Il n’est pas anodin d’être bien adapté”, a déclaré Margaret Thatcher dans une interview télévisée en 1985. “En effet, il se concentre souvent peut-être sur ce que vous allez dire si vous avez des choses bien adaptées, parce que les gens ne sont plus regarde tes vêtements. ” Bien que ce ne soit peut-être pas un vol d’écran aux côtés des délices de la mode de Diana et de la princesse Anne, il est néanmoins agréable de regarder la garde-robe de tailleur immaculée de Thatcher passer des chemisiers à nœud de chatte et des jupes plissées plus douces à un flux régulier de costumes puissants aux épaules plus larges – y compris le bordeaux. costume qu’elle portait dans son portrait de cabinet historique. Avec son casque bouffant, les sacs à main primés Aspinal et Launer de The Iron Lady sont brandis comme des armes. Bien sûr, c’est grâce à Thatcher que «to handbag» a obtenu une entrée dans l’OED.