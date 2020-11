UNE

na Santi est tellement inquiète que sa fille de six ans respire l’air sale qu’elle envisage de quitter la capitale, loin de l’ouest de Londres où sa famille est heureuse et installée.

«Nous avons une excellente école, le magnifique Richmond Park, de bons amis, nous travaillons ici et pourtant nous avons commencé à envisager de déménager dans le West Country pour une seule raison: la pollution de l’air», déclare Santi, qui fait partie de Mums For Lungs. un groupe de campagne exigeant une action plus forte contre la pollution.

«La circulaire sud au bout de notre route ressemble à un parking presque tous les jours, quelle que soit l’heure de la journée, mais surtout aux heures de pointe.»

La fille de Santi a récemment développé de l’asthme. «Nous remarquons une énorme différence dans la fréquence de sa toux lorsque nous sommes à Londres par rapport à la campagne. Nous ne voulons pas quitter Londres mais nous y sommes contraints à cause de [political] inaction. Même si nous l’aimons, cela n’en vaut pas la peine quand cela met la santé des gens en danger. »

Tous les enfants ne présenteront pas nécessairement les symptômes des dommages à long terme causés à leurs poumons. Le Dr Ian Mudway de l’École de santé publique de l’Imperial College de Londres a mené une étude de six ans avec des enfants londoniens qui montrait que l’air sale affectait le développement des poumons des enfants dans la ville.

«La plupart des enfants présentaient des signes de retard de développement pulmonaire», a-t-il déclaré, notant que la plupart des enfants vivaient et allaient à l’école dans des zones non conformes aux limites de l’UE pour le dioxyde d’azote.

Les gens négligent souvent les effets à long terme de la respiration d’air sale, soutient-il – et ce n’est pas parce que les enfants ne présentent pas de signes de problèmes de santé qu’ils ne les ressentiront pas plus tard dans la vie. «Si au début de la vie, vos organes ne se développent pas de manière optimale et que vous n’atteignez pas votre pic biologique, cela vous met sur une très mauvaise trajectoire pour le reste de votre vie.

«Atteindre votre plein volume pulmonaire au moment où vous atteignez l’âge adulte est un assez bon indicateur de l’espérance de vie et du risque de maladie cardiovasculaire plus tard», dit-il. «Déjà dans l’enfance, nous commençons à accumuler des fardeaux de santé chroniques qui ne se manifesteront pas dans ces populations avant 30, 40 ou 50 ans. C’est la question vraiment importante et où nous avons un problème de communication parce que les gens ne voient pas nécessairement les symptômes immédiats.

Alors que la recherche montre que lorsque les jeunes enfants sont exposés à la pollution de l’air, leurs poumons ne se développent pas aussi rapidement qu’ils le devraient, la question de savoir s’ils peuvent récupérer cette capacité pulmonaire perdue à l’avenir si la qualité de l’air est améliorée n’est toujours pas claire.

«Aux États-Unis, ils ont beaucoup travaillé dans ce domaine», explique le Dr Mudway. «En particulier, la pollution de l’air s’est améliorée en Californie parce qu’ils y ont réglementé assez vigoureusement. Ils pensent que les baisses de volume pulmonaire ont été corrigées en conséquence. »

Des chercheurs californiens ont découvert que la réduction de la pollution atmosphérique entraînait une amélioration de la fonction respiratoire chez les enfants âgés de 11 à 15 ans – une période critique du développement pulmonaire. L’étude a conclu qu’une meilleure qualité de l’air, résultant d’une réglementation plus stricte, améliorait la santé des enfants.

Cependant, le Dr Mudway dit que les résultats ne sont pas très clairs car ils pourraient simplement montrer les résultats de nouveaux enfants qui respiraient un meilleur air pendant une période plus longue. Il faut faire plus de recherche dans ce domaine, dit-il.

En savoir plus sur l’air que nous respirons

The Air We Breathe est un projet d’un an qui examine l’impact de l’air de Londres sur notre santé et demande comment nous pouvons agir pour le limiter. Ce projet est soutenu financièrement par la Children’s Investment Fund Foundation, la Guy’s & St Thomas ‘Charity et le Clean Air Fund, qui partagent les objectifs du projet, mais notre journalisme reste indépendant sur le plan rédactionnel. Cela fait partie de notre initiative Future London, qui cherche des solutions à certains des plus grands problèmes auxquels la capitale est confrontée.