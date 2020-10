Poncho De Nigris a été porté par La Tigresa, pour rendre Pato Zambrano jaloux | INSTAGRAM

Rappelons-nous que l’homme d’affaires, musicien et acteur, Poncho de Nigris a rappelé la prétendue liaison qu’il avait eue avec Irma Serrano, “La tigresse” après avoir quitté Big Brother en 2003, et a assuré que, bien que la presse les ait relatés, rien ne s’était jamais produit entre eux.

Bien que cela ait confirmé l’une des théories des téléspectateurs utilisateurs du scandale qui était à ce moment-là.

Il s’avère que De Nigris a affirmé qu’Irma l’avait recherché dans l’intention de rendre jaloux Patricio Zambrano, son ancien partenaire. Grand frère et qui était son partenaire, a même mentionné qu’à ce moment-là, ils venaient de mettre officiellement fin à leur relation.

Face à la question posée par l’animateur, concernant le problème qui implique l’actrice bien-aimée du cinéma d’or mexicain, Irma Serrano, De Nigris a décidé de s’ouvrir complètement, et de dire toute la vérité qui, il n’avait rien dit depuis les événements, étaient de longues années de silence.

De cette façon, il a avoué: «Celle de La Tigresa oui, elle m’a cherché parce qu’elle voulait rendre Pato (Zambrano) jaloux parce qu’il avait déjà été dans un Big Brother, alors j’ai quitté Big Brother, un autre royal, comme le Canard, güerito, le Chiapaneco (Miguel Ángel Maldonado) me parle et dit, je travaille avec Irma, mais toute la presse sera là, ils veulent vous rencontrer, mais j’avais une petite amie, et j’ai dit à la petite amie que je vais y aller ».

«Si je craquais et que je n’y allais pas à cause des ragots et des critiques et parce que je savais qu’ils allaient me traiter de joker, au moment où j’allais m’arrêter là, ils allaient tous me dire que j’étais un farceur, intéressé, mat @ viejitas. Tout ce qu’ils m’ont dit…. Il n’a pas accordé beaucoup d’importance à ce que les gens ont dit », a-t-il ajouté au commentaire.

De la même manière, le royal a fait valoir que tout ce qui se passait autour du sujet de son histoire d’amour avec “La Tigresa” n’était rien de plus qu’un coup de publicité, car comme elle, il aimait être dans les yeux de la presse , et toute situation, bonne ou mauvaise, leur convenait pour augmenter leur popularité, et le garçon a fait que cela a fonctionné pour les deux, car elle et lui avaient un rebond de popularité.

De plus, pour la première rencontre que Poncho a eue avec Mme Serrano, ils n’avaient parlé qu’au téléphone et se sont retrouvés quelques minutes après être allés à la lumière devant la presse, commentant que c’était juste à ce moment-là qu’ils étaient d’accord et elle lui a dit Il a dit de se tenir à côté de lui, d’attirer l’attention de tout le monde et de faire parler les médias.

L’acteur a mentionné qu’il avait un partenaire à ce moment-là, mais a décidé d’aller au rendez-vous avec La Tigresa malgré l’avis de la presse et du public, de la même manière, il a indiqué qu’il avait également informé ses parents de l’affaire, qui considéraient ce n’était pas une bonne idée.

Malgré les critiques, Poncho de Nigris a rencontré Irma Serrano devant toute la presse; Cependant, avant d’être devant les caméras, les célébrités se sont mises d’accord sur ce à quoi ressemblerait leur relation, car d’après ce qu’il a dit, rien ne s’est jamais passé entre elles, et une fois qu’il a pris confiance, l’homme d’affaires a assuré à Yordi que rien ne s’était jamais passé avec Irma, pas même un baiser, parce qu’il la voyait comme sa grand-mère.

De même, Poncho a avoué qu’Irma Serrano lui avait donné une Rolex qui avait appartenu à un ancien président du Mexique, mais il l’a retournée pour ne pas l’accuser de “voleur” comme il l’a fait avec beaucoup d’autres personnes.

«Il a sorti la montre en direct, il me l’a donnée, je vais la lui rendre et je lui ai dit, devant tout le monde: je ne veux rien de plus de vous que votre amitié et votre amour.