Exclusif

Rudy GiulianiLa conférence de presse impromptue de Philly au Four Seasons – la société d’aménagement paysager, pas l’hôtel – a donné à un sex-shop adjacent une bonne affaire … et ce n’est pas trop content.

Un employé nommé Jacob au Fantasy Island Book Store – un magasin de divertissement pour adultes situé à quelques bâtiments de Four Seasons – raconte à TMZ … L’événement du samedi de Giuliani lui a coûté, à lui et à ses partenaires, de l’argent.

Il dit qu’ils ont ouvert à 9 heures du matin et à 10h30, leur parking était envahi par Giuliani et son équipe … ainsi que tous les médias / sécurité qui suivaient pour voir ce qu’il allait dire sur Président Trump et l’élection.

Avec tout le brouhaha et les caméras, Jacob dit que les clients étaient effrayés et ne pouvaient pas se rendre à la porte d’entrée de Fantasy Island.

Lire le contenu vidéo

Réseau de diffusion côté droit

Il dit qu’ils n’ont reçu aucun avertissement sur les projets de Rudy, et il semble que Four Seasons n’ait pas été averti non plus … bien qu’il ait récolté des avantages, la vente de marchandises après devenir la toile de fond de Giuliani.

Pas de chance pour Fantasy Island.

Jacob dit que tout ce qu’ils ont eu, c’est un flot d’appels téléphoniques de journalistes demandant si Giuliani est passé par le magasin pour adultes. C’est un “non” … BTW.

Il ajoute … un chèque de Giuliani pour quelques centaines de dollars réglerait les choses. Espérons juste qu’il ne retient pas son souffle pour ça.