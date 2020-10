Porter une micro-robe! Dua Lipa dans sa vidéo de “Levitating” | .

La mannequin et chanteuse Dua Lipa d’origine albanaise-kosovare a sorti sa nouvelle version de “Levitating” aux côtés du rappeur DaBaby qui est devenu très populaire auprès des utilisateurs de YouTube, principalement parce qu’il porte une petite tenue.

Ceci est la deuxième version que la petite amie de Anwar hadid lance, car le premier a été réalisé en collaboration avec Madonna et Missy Elliott.

Le nouvel album de Dua Lipa intitulé “Nostalgie future“C’est devenu un succès ainsi que chacune de leurs chansons et bien qu’il s’agisse de deux versions différentes de” Levitating “, les deux conservent le rythme caractéristique de leur album.

Dua Lipa a été caractérisé par la sortie de chansons assez entraînantes, qu’elles aient un rythme un peu plus calme ou plutôt gai, car cette nouvelle version à côté de DaBaby a réussi à trouver le point où ses fans sont ravis des résultats de ses mélodies.

Avec sa micro-robe argentée, Dua Lipa a une fois de plus capté l’attention de tout le monde car malgré le fait que c’était assez simple, elle a réussi à faire marcher tout le monde à travers son look vidéo, posséder de longues jambes à cette occasion ne faisait pas exception là où elle en a profité. pour les montrer une fois de plus.

Vous vous souvenez peut-être que récemment Dua Lipa, l’une des plus belles célébrités, a lancé un appel à ses fans dans le but de savoir qui a participé à cette vidéo, le résultat était plus de 150000 vidéos, qui ont eu plus de 300 millions de vues, c’est quelque chose d’impressionnant qui C’est qu’une seule célébrité peut réaliser ce type de mouvement social.

Dans l’appel que Dua Lipa a mentionné, il a invité ses abonnés à enregistrer des vidéos avec des styles de danse très originaux, des maquilleurs, etc. la vidéo était en charge de Warren Fu, tout était inspiré d’un environnement de studio 54 dont on se souvient dans les années quatre-vingt.

Au total, il y a 11 chansons qui composent son album “Future nostalgi”, jusqu’à présent il n’y a que trois Hits qui ont été publiés, qui sont devenus une tendance immédiatement à partir du moment où ils sont annoncés, c’était en mars Cette année, il a décidé de sortir ce nouvel album qui est devenu, comme son passé, un véritable joyau de la musique pop.

Les chansons qu’il a publiées sont:

Ne commence pas maintenant Physique Brise mon coeur

Le rêve de chacun des fans est de pouvoir un jour rencontrer son idole, mais on pourrait dire que la gloire maximale pour chacun d’entre eux est aussi d’avoir un contact direct ou du moins d’apparaître soit sur les réseaux sociaux et même sur des vidéoclips. des célébrités qu’ils admirent.

La belle chanteuse a donné cette opportunité à des millions de personnes qui en ont immédiatement profité et il en résulte une vidéo réussie qui est assez bien acceptée par les utilisateurs.

Dua Lipa a été caractérisé comme l’un des chanteurs les plus élégants, extrêmement beau et avec de longues jambes de rêve, qui a sûrement réussi à hypnotiser des millions de personnes.

La vidéo a été créée le 2 octobre et compte déjà 5 785 143 vues et plus de 18 000 commentaires parmi lesquels certains ont écrit qu’il s’agit de la meilleure vidéo de l’année pour le fait d’y avoir inclus leurs fans.

Cette chanson et cette vidéo sont la meilleure production de l’histoire de la musique, c’est tellement incroyable que je peux le croire que c’est un chef-d’œuvre, pas de blague, je n’ai vraiment jamais vu et entendu quelque chose comme cette beauté, félicitations et merci beaucoup pour tant d’amour, chérie, a écrit Néstor Cárdenas dans le vidéo.

