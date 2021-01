Posant dans un maillot de bain vert, Jennifer Lopez est très belle | INSTAGRAM

Les vacances de Jennifer Lopez aux îles Turques et Caïques pour commencer cette 2021 ont au milieu d’Instagram en prenant les soupirs les plus profonds, certains parce qu’ils aimeraient être dans la peau de la “Diva du Bronx” pour profiter de ce décor paradisiaque, tandis que d’autres le font pour l’impressionnante figure de la chanteuse, qui depuis des jours fait l’objet de toutes les attentions sur le réseau social préféré des célébrités.

La célèbre actrice, chanteuse, danseuse, compositrice et productrice montre une fois de plus qu’elle a une silhouette enviable et a fini par augmenter la température de tous les utilisateurs présents dans le réseaux sociaux.

Et, bien que nous soyons en plein hiver, cela n’a pas empêché les célébrités de montrer leurs figures respectives et incroyables avec des tenues d’été, ce qui s’est produit cette fois avec la célèbre chanteuse internationale, laissant ses fidèles sans voix. .

On sait bien que Jennifer Lopez est l’une des célébrités les plus inspirantes en termes de mode, de beauté et de style en étant unique, et, en plus de cinquante ans, elle indique clairement qu’elle a une silhouette enviable, et clairement elle n’a rien à demander à beaucoup. filles au début de la vingtaine.

La célèbre JLO partage fréquemment des pièces de divertissement dans lesquelles elle pose dans de superbes tenues dignes des défilés, c’est pourquoi (et bien d’autres choses) elle est l’inspiration de nombreuses filles qui aiment mettre à jour leur garde-robe fréquemment, dans le style de la star. de pop.

La New-Yorkaise de 51 ans ravit ses adeptes inconditionnels avec une grande variété d’ensembles de maillots de bain qu’elle a portés ces premiers jours de l’année, comme un tout petit maillot de bain deux pièces rouge, un autre de la même fabrication. en deux pièces, combinant le rouge et le noir et, maintenant, elle est revenue à la charge en montrant son grand corps avec un maillot de bain vert qui la rend certainement phénoménale.

A travers son profil officiel sur Instagram, elle était nostalgique en publiant quelques images, la première sur une planche de paddle surf et la seconde, est une autre image d’elle, mais elle semble complètement chaleureuse.

«Comment la semaine dernière a commencé, comment se passe la semaine», a-t-il écrit à côté de la publication, se référant aux images publiées sur son profil, même si, nous savons bien que, quel que soit l’événement auquel Jennifer Lopez assiste, cela fait toujours sensation et montre qu’elle le style est unique, que ce soit avec une robe élégante ou avec une tenue plus décontractée, elle indique clairement qu’elle est née pour briller et attirer l’attention.

À cette occasion, comme nous l’avons mentionné, elle porte un maillot de bain qui montre plus que clairement qu’elle a une figure de déesse, que beaucoup de personnes plus jeunes que la célèbre aimeraient déjà.

L’image prend un peu plus de 18 heures depuis qu’elle a été partagée, et comme prévu, elle a déjà des milliers de réactions, c’est que ses fans l’adorent et adorent la voir poser un bronzage parfait et montrer ses hanches prononcées, elle est une reine de Même lorsque la mode s’échappe vers la mer, elle ressemble à une vraie petite sirène, et ses fidèles fans ne se lassent pas de commenter ses photos avec les mots les plus flatteurs.

Ainsi, Jennifer Lopez a commencé l’année en gaspillant la beauté dans la mer avec un magnifique maillot de bain, mettant en valeur sa silhouette et la faisant ressembler à une reine de beauté et montrant à nouveau que chaque année elle est plus belle.

De plus, nous sommes presque certains qu’à cause de ces images, la couleur verte sera cet été l’un des favoris des tenues de plage, car grâce à son charisme, sa personnalité et sa beauté, Jennifer Lopez donne envie à n’importe quelle fille de l’imiter.

Probablement tout au long de 2021, Lopez continuera à nous donner des surprises en termes de mode alors nous continuerons à surveiller ses réseaux sociaux pour partager ses photos où il respire l’élégance et la beauté.