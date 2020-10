Posant pour Savage x Fenty, Rihanna active les médias sociaux | .

Depuis le profil officiel de votre marque Savage x FentySur Instagram, notre chère Riri, comme on dit à Rihanna, a partagé une photo audacieuse, vêtue d’une de ses tenues très intrépides, disponible dans la boutique en ligne.

La photographie a été publiée quelques minutes avant la diffusion de la défilé de mode où il a présenté toute sa nouvelle ligne, un podium où il y avait de vastes surprises, sous la description: “On sait qu’ils se préparent à regarder …”

Vêtue d’un ensemble s3nsu @ à lenc3r1a, Rihanna apparaît dans une paire de bas résille noirs, des baskets élégantes et une veste en cuir, Rihanna a réussi à provoquer les soupirs les plus puissants à ses fidèles fans.

Cela pourrait aussi vous intéresser: “Savage x Fenti”, la marque de Rihanna arrive avec des vêtements pour hommes

Ce qui caractérise parfaitement la chanteuse est son regard hypnotisant et fort, comme elle l’a laissé voir dans la paire de photographies qu’elle a partagée, car, bien que dans la première elle apparaisse les yeux partiellement fermés, il est évident que la sexualité innée de la la femme d’affaires est remarquée.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO EN GRASSE

Sur la deuxième image, on voit la belle Rihanna posant sur le dos, accroupie, tandis que son visage est légèrement soutenu de profil, se tournant fixement vers la caméra, avec ce regard intense qui provoque les plus grands soupirs à tous ceux qui la regardent, portant fièrement votre ligne.

La publication a reçu une énorme quantité de commentaires louant la beauté de Riri, en fait, elle n’a même pas 24 heures de publication et a déjà obtenu plus de 500 mille likes, au sein de l’application.

Il convient de noter que, depuis la transmission du défilé emblématique, il a fait sensation dans le réseau, car il a été si impressionnant que, le plus grand et le plus renommé du monde de la mode, a déclaré que Savage x Fenty était arrivé pour licencier Victoria. ´s Secret.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

La deuxième émission télévisée du créateur, disponible sur Amazon Prime Video, dépasse toutes les attentes avec des modèles de tous âges et de toutes tailles et des rythmes musicaux séduisants, «L’inclusivité a toujours été instinctive pour moi. La seule chose à laquelle je pouvais penser était d’inclure tout le monde », phrase prononcée par Rihanna dans l’émission Savage x Fenty Vol.2.

Il décrit parfaitement l’essence de sa marque de lingerie qu’elle a créée en 2018, son deuxième émission télévisée, désormais disponible sur Amazon Prime Video, est une ode à la diversité, avec des modèles de toutes tailles et de tous âges portant des ensembles de lingerie audacieux tout en Ils marchent au rythme d’une musique séduisante qui parvient à captiver le spectateur.

Il n’a fallu que cinquante minutes pour faire oublier aux gens le favori de beaucoup: Victoria’s Secret, le spectacle commence avec l’artiste sur son dos, avec sa coupe de cheveux de mulet nouvellement sortie et vêtue de l’un de ses dessins noirs, avec lesquels elle apparaît dans le susdit Les photographies des paragraphes précédents mettent en évidence les bas résille, un accessoire présent dans la plupart des looks.

Le noir est la couleur avec laquelle Rihanna entame un défilé dans lequel le jeu de la lumière et de l’ombre crée cette aura de mystère, très suggestive, qui accompagne tout le spectacle, les premières filles “curvy” apparaissent, exhibant fièrement leurs corps et Les gars dans le nouveau pyjama en satin de la marque, et soudain Cara Delevingne entre, surprenante avec une coiffure très punk et un maquillage accrocheur qui mène à la caméra.

Et, après quelques danses énergiques, c’est l’heure de Rosalía, la chanteuse met la touche espagnole au spectacle habillée de pièces de la marque, quelques minutes où l’artiste devient le protagoniste absolu, ce qui arrive aussi avec les performances musicales de Miguel ou Travis Scott, contrairement au Victoria’s Secret Fashion Show, au Savage x Fenty, les artistes se produisent seuls, sans mannequins qui marchent en interprétant leurs chansons.