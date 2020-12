Pose Billie Eilish en maillot de bain pendant ses vacances! | AP

Étonnamment, très peu de gens s’attendaient à voir Billie Eilish En maillot de bain! Elle a partagé quelques photos et vidéos de ses vacances, laissant tout le monde choqué.

Depuis qu’elle a commencé sa carrière, Billi Eilish a un style unique, même si elle a commencé à l’âge de 13 ans, ce n’est qu’à l’âge de 14 ans qu’elle est devenue un phénomène mondial, l’impressionnant est venu quand elle a décidé de sortir son premier album avec lequel elle est devenue récipiendaire de plusieurs prix et est devenu l’un des artistes avec le plus de nominations dans différents prix et catégories.

Depuis qu’elle a officiellement commencé sa carrière, elle a rapidement commencé à rivaliser avec les plus grands, dans certaines récompenses, elle était à égalité avec les nominations ainsi qu’Ariana Grande qui a 10 ans dans l’industrie de la musique.

Le phénomène Billie Eilish répartis dans le monde entier, au cours de ces trois années trois choses ont retenu l’attention de l’interprète de “Ocean eyes”, une chanson avec laquelle elle est devenue célèbre, la première est son âge, étant si jeune qu’elle est venue concurrencer le super, ses paroles de chansons sont vraiment impressionnantes, tout comme son style.

C’est justement son style, c’est qu’elle a deux types d’opinions de la part des internautes, dont une partie l’admirent car avant de voir sa silhouette ils regardent et écoutent son talent cela a été un grand succès pour la jeune femme et un autre segment la critique simplement En raison de la démesure de ses tenues, justement même s’il est de coutume que tout le monde la voit porter ce type de vêtements amples qui ne permet pas de se faire une idée précise de la figure ci-dessous.

C’est précisément pour cette raison que de nombreux paparazzi connaissent Billie Eilish pour voir s’ils peuvent le capturer en portant d’autres vêtements, comme cela s’est produit il y a quelques semaines.

Bien que ce soit l’interprète de “Bad guy” elle-même qui a décidé de partager une publication dans laquelle elle apparaît montrant sa peau en maillot de bain, certains internautes loin de l’admirer ont commencé à la critiquer.

Le 10 janvier, Billi Eilish a partagé une publication sur son compte Instagram officiel où elle compte environ 70 millions 900000 followers, mais apparemment ce chiffre n’est pas complètement suiveur, il y a ceux qui l’ont ajouté pour la suivre mais ce sont ses ennemis, Dans la publication qu’elle a faite il y a quelques mois, un certain nombre d’internautes immédiatement après avoir fait sa publication ont commencé à la critiquer froidement.

Cependant, bien sûr, ses vrais fans sont immédiatement venus à sa défense, la soutenant comme ils l’ont toujours fait, d’ailleurs, ses vacances ont été passées à Kauai à Hawaï, aux États-Unis, vous reconnaissez sûrement le nom de l’île célèbre et impressionnante.

Je veux juste dire à toutes les personnes qui disent des choses inappropriées à propos de Billie, c’est exactement pourquoi elle se couvre parce que vous êtes dégoûtants comme avoir une vie », a écrit un fan.

Avant ça Billie Eilish Elle n’a pas bronché, elle se sent contente de sa silhouette, comme elle l’a fait à plusieurs reprises, elle invite internatuas et ses fans à respecter le corps des autres et aussi à ne pas se laisser intimider par d’éventuelles critiques de sa personne, c’est un combat constant pour empêcher des millions de personnes de continuer à commettre ce type d’abus.

Dès le début de sa carrière, elle a montré que son talent dépassait sa beauté, et c’est la principale raison pour laquelle elle a décidé de porter des vêtements amples pour que les autres voient non seulement sa beauté évidente, mais son talent d’artiste.

Lire aussi: Billie Eilish révèle dans une interview qu’elle s’est fait tatouer