Le modèle et mondain Kendall Jenner Il a partagé sur ses réseaux sociaux une série de photographies en noir et blanc où il apparaît sans vêtements, déchaînant la folie de ses millions de fans qui adorent voir chacune de ses publications.

Il est à noter que ces photographies n’ont rien à voir avec le type de nus auxquels l’aînée des sœurs, Kim Kardashian, est habituée, dont les publications sur le réseau social sont toujours controversées en raison de la quantité de viande qui y est montrée.

Les photographies de Kendall Jenner sont loin de ces types d’images dans lesquelles Kim tente de mettre en valeur son côté plus sexy et plus provocateur en mettant en évidence les parties les plus frappantes de son anatomie.

Cependant, le style de Kendall Il suit d’autres chemins et parvient, comme sa grande sœur, à capter l’attention de ses disciples.

A cette occasion, Kendall Jenner a partagé quelques photos en noir et blanc d’une prise de vue de la photographe de Los Angeles Sasha Samsonova.

On y voit le modèle complètement nu dans un environnement naturel qui donne aux photographies un air romantique très éloigné du style provocateur de Kim Kardashian.

Comme le montrent les photos que Kendall Jenner elle-même a partagées sur son compte Instagram officiel, il s’agit de nus artistiques dans lesquels la mannequin elle-même utilise ses bras pour couvrir ses seins.

Et c’est que les positions dans lesquelles Kendall Il est placé a été étudié au millimètre près pour que les photographies ne tombent pas dans la vulgarité et ses plus de 147 millions de followers sur le réseau social Instagram apprécient le naturel, la beauté et la composition des images.

Il est à noter que cette publication a été réalisée il y a quelques années, le 25 février 2018 pour être exact, cependant, on peut dire que c’est l’une des meilleures séances photo qu’il ait eues tout au long de sa carrière artistique.

Comme prévu avec quelques photos sur lesquelles apparaît Kendall Jenner sans aucun vêtement, les likes se sont accumulés à la vitesse de la lumière, obtenant à ce jour plus de 4 millions de likes et des commentaires sans fin de leurs abonnés.

La femme la plus divine aujourd’hui »,« Perfection »,« Tout à fait naturelle, tout à fait parfaite »,« Naturelle, sans chirurgie »,« Quelle belle femme », ne sont que quelques-uns des milliers de commentaires qu’elle a reçus dans sa publication.

C’est ainsi qu’une fois de plus Kendall Elle montre au public non seulement qu’elle est un excellent modèle, mais aussi un exemple clair de classe et de bon goût.

Jenner dans chacune de ses séances est élégante et extrêmement belle, ce qui la caractérise vraiment en tant que mannequin, étant l’une des plus reconnues au monde.

Et c’est que bien qu’il semble qu’un d3snudo soit quelque peu controversé, pour le modèle, c’est quelque chose de complètement naturel que si elle prend soin et en général un équilibre parfait entre classique et sophistiqué, puisque la photographie en noir et blanc ne montre que sa silhouette qui est parfaitement soigné ce type d’images.

D’un autre côté, il est bien connu que la célébrité renommée a un impact à chaque pas qu’elle fait, et ce n’est pas étonnant, puisqu’avec plus de 145 millions de followers sur Instagram, elle fait partie des 15 influenceurs publics avec le plus de followers dans le monde. monde, bien que malheureusement, mais pas de beaucoup, est dépassé par ses précieuses sœurs, Kylie Jenner et Kim Kardashian.

